自由車環台賽桃園站將登場　桃市警：3／11正式賽事將嚴格交管

▲2024國際自由車環台賽桃園站賽事即將於3/11日登場，桃園市警局今天指出，3/4將預演，正式賽事將嚴格管制沿線交通。（資料照／桃市警局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

「2024國際自由車環台賽桃園站」將於3月11日舉行，桃園市警局指出，今年賽事延續經典路線，從桃園市政府出發，沿途經台3、4、7、15、61、66線，沿線經過10個行政區道路，最後抵達終點角板山仁愛停車場，總長度為123.79公里。為讓這項國際賽事選手順利完賽，正式比賽當天將嚴格管制淨空賽道，以確保選手安全，也籲請民眾配合。

桃園市警局表示，這項國際自行車環台賽盛事將有各國好手齊聚，為讓活動圓滿順利進行，桃警規劃於3月4日上午10時進行實警演練，全程模擬比賽行進狀況並實施交通管制，正式比賽當天將嚴格交通管制並淨空賽道，以確保選手安全，除員警投入交管，也將動員義交協勤，以降低警力負荷。

▲2024國際自由車環台賽桃園站賽事即將於3/11日登場，桃園警分局在賽道周邊樹立標示提醒。（圖／桃市警局提供）

今年賽事桃警將力求「精準式」交通管制，在選手車隊即將抵達前實施嚴格管制，禁止人車通行或穿越（緊急救難車輛除外），車隊通過後解除管制，預估僅花費約5至10分鐘，盡量減少用路人等候時間。



桃市警局指出，3/11正式比賽當天，選手將於桃園市政府前廣場集結，預計9時56分鳴槍，在市府廣場熱身2圈後，10時許從市府園區出發，左轉中山路、左轉三民路、左轉中正路、直行接中正北路往蘆竹轄區繼續前進。桃園區賽道路段管制時間約落在上午9時45分至10時20分間，市府園區會提前於8時左右做彈性管制，此時段請用路人避開比賽路段，提前改道行駛，避免被塞在車陣等候。

▲2024國際自由車環台賽桃園站賽事即將於3/11日登場，桃園市警局指出，3/11正式賽事將嚴格管制沿線交通。（資料照／桃市警局提供）

其中桃園區賽道沿線，將針對「無實體」分隔島路段中山路（縣府路至三民路段）、中正路（三民路至慈文路段）實施「雙向交通管制」、「有實體」分隔島路段三民路（中山路至中正路段）、中正路（慈文路至同安街段）採「順向嚴格管制，對向開放通行」，以確保選手安全性，並兼顧用路人權益。

其中桃園警分局除期前進行競賽路線勘查，也協調中正路沿線各捷運工地配合於3月4日、3月11日上午9時30分至10時30分暫停施工1小時，並將工地圍籬拉上，以確保實警演練與正式比賽當日安全，必要時也會透過警廣提醒用路人提前改道行駛，詳細競賽路線、管制時間可至「2024國際自由車環台公路大賽官網」查詢。