　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

自由車環台賽桃園站將登場　桃市警：3／11正式賽事將嚴格交管

▲2024國際自由車環台賽桃園站賽事即將於3/11日登場，桃園市警局今天指出，3/4將預演，正式賽事將嚴格管制沿線交通。（資料照／桃市警局提供）

▲2024國際自由車環台賽桃園站賽事即將於3/11日登場，桃園市警局今天指出，3/4將預演，正式賽事將嚴格管制沿線交通。（資料照／桃市警局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

「2024國際自由車環台賽桃園站」將於3月11日舉行，桃園市警局指出，今年賽事延續經典路線，從桃園市政府出發，沿途經台3、4、7、15、61、66線，沿線經過10個行政區道路，最後抵達終點角板山仁愛停車場，總長度為123.79公里。為讓這項國際賽事選手順利完賽，正式比賽當天將嚴格管制淨空賽道，以確保選手安全，也籲請民眾配合。

桃園市警局表示，這項國際自行車環台賽盛事將有各國好手齊聚，為讓活動圓滿順利進行，桃警規劃於3月4日上午10時進行實警演練，全程模擬比賽行進狀況並實施交通管制，正式比賽當天將嚴格交通管制並淨空賽道，以確保選手安全，除員警投入交管，也將動員義交協勤，以降低警力負荷。

▲2024國際自由車環台賽桃園站賽事即將於3/11日登場，桃園警分局在賽道周邊樹立標示提醒。（圖／桃市警局提供）

▲2024國際自由車環台賽桃園站賽事即將於3/11日登場，桃園警分局在賽道周邊樹立標示提醒。（圖／桃市警局提供）

今年賽事桃警將力求「精準式」交通管制，在選手車隊即將抵達前實施嚴格管制，禁止人車通行或穿越（緊急救難車輛除外），車隊通過後解除管制，預估僅花費約5至10分鐘，盡量減少用路人等候時間。

桃市警局指出，3/11正式比賽當天，選手將於桃園市政府前廣場集結，預計9時56分鳴槍，在市府廣場熱身2圈後，10時許從市府園區出發，左轉中山路、左轉三民路、左轉中正路、直行接中正北路往蘆竹轄區繼續前進。桃園區賽道路段管制時間約落在上午9時45分至10時20分間，市府園區會提前於8時左右做彈性管制，此時段請用路人避開比賽路段，提前改道行駛，避免被塞在車陣等候。

▲2024國際自由車環台賽桃園站賽事即將於3/11日登場，桃園市警局指出，3/11正式賽事將嚴格管制沿線交通。（資料照／桃市警局提供）

▲2024國際自由車環台賽桃園站賽事即將於3/11日登場，桃園市警局指出，3/11正式賽事將嚴格管制沿線交通。（資料照／桃市警局提供）

其中桃園區賽道沿線，將針對「無實體」分隔島路段中山路（縣府路至三民路段）、中正路（三民路至慈文路段）實施「雙向交通管制」、「有實體」分隔島路段三民路（中山路至中正路段）、中正路（慈文路至同安街段）採「順向嚴格管制，對向開放通行」，以確保選手安全性，並兼顧用路人權益。

其中桃園警分局除期前進行競賽路線勘查，也協調中正路沿線各捷運工地配合於3月4日、3月11日上午9時30分至10時30分暫停施工1小時，並將工地圍籬拉上，以確保實警演練與正式比賽當日安全，必要時也會透過警廣提醒用路人提前改道行駛，詳細競賽路線、管制時間可至「2024國際自由車環台公路大賽官網」查詢。

  【更多新聞】

愛慕女同事「裝針孔偷拍她更衣」　桃園恐怖男下場曝光

3德國交換生自行車環島「爆胎卡半路」　大溪警幫補胎再出發

為一卡紙箱！11次嗆鄰「垃圾人」　大媽愛亂講話...這下慘了

 

 

 

ET快訊
小S公公許慶祥遺照曝光　靈堂開放時間地點公布
台人全瘋出國「怎樣會考慮國旅？」　大票曝1玩法：唯一解
韓女高空彈跳慘死！工讀生認了「沒扣扣環」
27歲重機騎士下班遭撞慘死　杜卡迪1100S也燒了
明回暖！強冷氣團再襲「大怒神降溫」下探10度
國中生斑馬線被撞　怒嗆駕駛「你眼瞎啊」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

下班遇車禍「秒調頭搶救傷患」　桃園熱血義消善行曝光

雲林多家企業齊聚徵才　薪資最高60K！ESG講座受注目

自由車環台賽桃園站將登場　桃市警：3／11正式賽事將嚴格交管

胡蘿蔔日盛況空前　1.5萬人衝田裡...歡樂體驗一日農夫

性騷三法將上路！　花蓮警宣導性別暴力防治...曝3關鍵

雲林家扶中心頒505萬助學金　調酒金牌何家榮鼓勵學子追夢

「地方創生的最後一哩路，孕育人才」　社區經理人初階課程開訓

夢幻「光藝畫廊」映照12節氣！　台南蘭花雙展限定文創小物搶翻

原住民國中實驗專班聯合成果論壇　呈現多元豐富教育面貌

康寧大學捐2.2億！鼓勵就讀嬰幼保育+長照學系　還有獎學金

撞警局畫面曝！嫌犯毫無減速　倖存女警驚恐憶：直接衝進來

Miusa表姊喊余祥銓：吳宗憲底下的XD　鹿希派一旁傻眼..求救Sandy慘挨罵

大谷翔平老婆網猜是「180cm美女前籃球員」　田中真美子引退+刪IG..疑似陪練畫面流出

剪髮太癢！男童瘋狂大笑　美髮師被逗樂剪不下去XD

兒偷車狂飆連奪2命自己被撞亡　母赴基殯認屍...鄰居：媽媽好可憐

小貨車撞八堵派出所釀1警不治　駕駛秒往鐵軌逃逸「被撞身亡」

大谷透露2023年就訂婚！　　強調妻子是「一名普通人」

24歲警遺體送抵板橋殯儀館　忍喪子痛...父母淚崩相扶持

吳宗憲罕見同框「神祕小女兒」！　曾誇「3女兒中最漂亮」正臉曝光

撞警局畫面曝光！駕駛「3秒死亡加速」男警無法反應殉職

下班遇車禍「秒調頭搶救傷患」　桃園熱血義消善行曝光

雲林多家企業齊聚徵才　薪資最高60K！ESG講座受注目

自由車環台賽桃園站將登場　桃市警：3／11正式賽事將嚴格交管

胡蘿蔔日盛況空前　1.5萬人衝田裡...歡樂體驗一日農夫

性騷三法將上路！　花蓮警宣導性別暴力防治...曝3關鍵

雲林家扶中心頒505萬助學金　調酒金牌何家榮鼓勵學子追夢

「地方創生的最後一哩路，孕育人才」　社區經理人初階課程開訓

夢幻「光藝畫廊」映照12節氣！　台南蘭花雙展限定文創小物搶翻

原住民國中實驗專班聯合成果論壇　呈現多元豐富教育面貌

康寧大學捐2.2億！鼓勵就讀嬰幼保育+長照學系　還有獎學金

下班遇車禍「秒調頭搶救傷患」　桃園熱血義消善行曝光

加薩糧援站115死！　生還者直指「以色列軍隊」朝人群開火

小S公公許慶祥靈設龍巖　不辦公祭遺照曝光

燒腦驚悚韓劇《遺贈的秘密》　天降意外之財究竟是禍還是福？

小孩像老婆前男友！他要求驗DNA　人妻慌了「1招想偷改結果」　

Toyz直播辛辣追問！　蕾菈「染毒關鍵原因」全說了：吸引力太大

二哈把絨毛娃娃「攬緊緊」！散步前「把它放門口」只因可愛原因

滑雪途中「地面出現呆萌小臉」　野生白鼬探頭打招呼：你好嗎？

恐怖！高雄3.4萬kg蘇丹紅辣椒粉已流7縣市　工廠又查封3.2萬kg

IU出道3年突爆紅公司秒搬家！「算命神預言」韓網嚇壞：幸好沒出事

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

地方熱門新聞

「幸福新北 戀戀中港」百萬璀璨燈海光雕　點亮新莊中港河廊　

偷車男撞殺騎士、員警　衛生局：非列管個案

廳舍修繕也要做好火災預防工作

重電概念股飆漲　綠石全球能源基金擴大在台投資

台灣王爺總廟南鯤鯓代天府新任總幹事侯賢名就職

診斷居家安全南消四大開消防處方箋

「總裁點²頭 X 統一獅粉絲見面會」讓孩子不受飢餓

屏東物產上架熊本超市　台積電員工超興奮

3德籍交換生環台爆胎　警助補胎再出發

城鄉均衡發展　引領花蓮朝國際城市邁進

康寧大學捐2.2億！鼓勵就讀幼保長照學系

台南環盟指控水源區國土破壞政府不管？

林岱樺開第一槍　宣布參戰2026高雄市長

寒夜短褲男機車「刁車」鹿野警神救援

更多熱門

相關新聞

警察局長交接　張善政盼治安更上層樓

警察局長交接　張善政盼治安更上層樓

桃園市長張善政今（17）日主持「桃園市政府警察局卸、新任分局長暨大隊長聯合交接典禮」，張善政表示，這次包括有桃園、平鎮、大溪、八德、大園、蘆竹等分局與交大、刑大與保大隊等9個機關首長交接布達，感謝卸任警察同仁辛勞付出，期許新任分局長、大隊長在新崗位上能有傑出表現，更歡迎原任於外縣市警察同仁加入桃警團隊，努力落實桃園治安與交通維護工作，讓桃園治安更上一層樓。

「國家警光獎」桃市警獲6獎歷年最佳

「國家警光獎」桃市警獲6獎歷年最佳

少女當誘餌反遭性侵　中壢2警送辦

少女當誘餌反遭性侵　中壢2警送辦

天道盟收幫眾　竟逼舞龍舞獅出陣頭

天道盟收幫眾　竟逼舞龍舞獅出陣頭

桃園科技執法第二波8/29日上路　9月中旬完成啟用

桃園科技執法第二波8/29日上路　9月中旬完成啟用

關鍵字：

2024國際自由車環台賽桃園站桃市警局管制交通

讀者迴響

熱門新聞

快訊／小S公公「心肌梗塞家中突猝逝」！享壽84歲

浴室裝禦寒1神物　過來人推爆：洗澡爽翻

基隆警殉職　網傳「分局群組指令」全看傻

阿嬤偷餵2月嬰喝白開水！她「腸腫」險丟命

「倒出加熱」而已　夜市1小吃賣60元他傻眼

淡出12年　「台灣第一男模」陳俊生55歲體態超狂　！

「Jisoo在IG限動發了我！」台灣粉絲被欽點激動哭

苦命媽打工養3孩　莽兒一晚奪2命毀3家庭

遭老巡佐下藥迷暈開房！年輕女警淚崩：我都可以當他女兒了

Tiny被日片商弄　圤智雨：要求多被搞也正常

滴妹「罕見同框放閃小5歲男友」！

即／日長野雪崩「10人遭活埋」！

快訊／公公在家猝逝「小S悲痛證實了」！

小S公公最後身影曝光！「1個月前還搭機旅遊」

網紅「穿超辣接小孩」爸爸群組暴動

更多

最夯影音

更多
撞警局畫面曝！嫌犯毫無減速　倖存女警驚恐憶：直接衝進來

撞警局畫面曝！嫌犯毫無減速　倖存女警驚恐憶：直接衝進來
Miusa表姊喊余祥銓：吳宗憲底下的XD　鹿希派一旁傻眼..求救Sandy慘挨罵

Miusa表姊喊余祥銓：吳宗憲底下的XD　鹿希派一旁傻眼..求救Sandy慘挨罵

大谷翔平老婆網猜是「180cm美女前籃球員」　田中真美子引退+刪IG..疑似陪練畫面流出

大谷翔平老婆網猜是「180cm美女前籃球員」　田中真美子引退+刪IG..疑似陪練畫面流出

剪髮太癢！男童瘋狂大笑　美髮師被逗樂剪不下去XD

剪髮太癢！男童瘋狂大笑　美髮師被逗樂剪不下去XD

兒偷車狂飆連奪2命自己被撞亡　母赴基殯認屍...鄰居：媽媽好可憐

兒偷車狂飆連奪2命自己被撞亡　母赴基殯認屍...鄰居：媽媽好可憐

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面