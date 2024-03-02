為一卡紙箱！11次嗆鄰「垃圾人」　大媽愛亂講話...這下慘了

▲桃園市吳姓婦人去年4月間疑似為經女鄰居同意，逕自取走放置門前紙箱起爭執，吳婦經連續11次怒嗆「垃圾人」。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓婦人與鄰居相處不睦，去年4月間黃姓女鄰居察覺自家門前的回收紙箱不翼而飛，懷疑是鄰居吳姓婦人所為，2人為此起爭執，吳婦心有不滿竟連續11次手指黃女怒罵「垃圾人」、「心腸有夠惡毒」，黃女於是報警提告；桃園地院審理時，吳女坦承不諱，法官審結依檢察官依公然侮辱罪聲請簡易判決處刑，處罰新台幣5000元，如易服勞役，則以1000元折算1日，全案還可上訴。

檢警調查，64歲的吳姓婦人與黃姓女子為鄰居關係，但2人相處不睦，去年4月21日上午10時許，黃女懷疑自家門前廢紙回收紙箱不翼而飛，懷疑吳婦未經告知逕自取走，2人因而起爭執，吳婦心生不滿，竟手指黃女連續怒嗆11次「垃圾人」、「心腸有夠很惡毒」、「計較什麼呢」等言語羞辱，黃女不甘受辱報警提告。

桃檢複訊時，吳婦於偵訊時坦承犯行不諱，黃婦則提出現場錄音、錄音光碟作證，檢察官依刑法之公然侮辱罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，法官審酌，吳婦只因細故與告訴人起爭執，不思以理性溝通解決，竟公然侮辱告訴人，致其名譽受損，顯欠缺尊重他人名譽之法治觀念，且迄今未能與告訴人和解或賠償其所受損害，考量被告犯後一度否認犯行，犯後態度不佳，審結依公然侮辱罪，處罰新台幣5000元，如易服勞役，則以新台幣1000元折算1日，本案可上訴。