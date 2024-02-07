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南消東門義消中隊雲梯救災教育訓練　讓救災技能更上層樓

▲▲南消七大隊東門義消中隊，舉辦「龍年龍要練」義消教育訓練課程，課程內容著重於雲梯車高空救災的技巧，以提升災害救災人員搶救的安全性和效率。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲南消七大隊東門義消中隊，舉辦「龍年龍要練」義消教育訓練課程，課程內容著重於雲梯車高空救災的技巧，以提升災害救災人員搶救的安全性和效率。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

龍年伊始，東門義消中隊即舉辦「龍年龍要練」義消教育訓練課程，課程內容著重於雲梯車高空救災的技巧，以提升災害救災人員搶救的安全性和效率。

▲▲南消七大隊東門義消中隊，舉辦「龍年龍要練」義消教育訓練課程，課程內容著重於雲梯車高空救災的技巧，以提升災害救災人員搶救的安全性和效率。（圖／記者林東良翻攝，下同）

時近年關，家家戶戶都在採購年貨好過年。但是，熱情積極的義消夥伴們，卻在整備救災技能，讓市民能夠過好年。此次教育訓練因應東區大樓林立及人口稠密的環境特性，災害發生之時需要高空救助的救災技術，因此以東門分隊的雲梯車進行教育訓練。該雲梯車於2018年由市長黃偉哲編列預算率先購入，編號車種為「東門31」，即為民眾所熟知的雲梯車代號，當時為全國第一輛尖端曲折雲梯車。

▲▲南消七大隊東門義消中隊，舉辦「龍年龍要練」義消教育訓練課程，課程內容著重於雲梯車高空救災的技巧，以提升災害救災人員搶救的安全性和效率。（圖／記者林東良翻攝，下同）

該雲梯車由歐洲德國「盧森堡(Rosenbauer)」公司設計、製造生產，具有三高特點，即適用高樓層、高科技、高效率排除障礙的三種特性。籃架載重量達5百公斤，可一次運送多人，且雲梯在60秒內就能完成支架舉升到最高位置，縮短人員及災害搶救時效。

▲▲南消七大隊東門義消中隊，舉辦「龍年龍要練」義消教育訓練課程，課程內容著重於雲梯車高空救災的技巧，以提升災害救災人員搶救的安全性和效率。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次訓練課程強調著裝入室搶救、高空人員救助注意事項及車輛故障應變方式。訓練過程，東門義消弟兄無不聚精會神地專心學習，全力參與這場專業的災害應變訓練。學習全副武裝搭乘雲梯的情形下，迅速安全的入室進行火災搶救或人員救助。所有的救災勤務，皆須在救助他人之前，必須優先確保自身安全。

▲▲南消七大隊東門義消中隊，舉辦「龍年龍要練」義消教育訓練課程，課程內容著重於雲梯車高空救災的技巧，以提升災害救災人員搶救的安全性和效率。（圖／記者林東良翻攝，下同）

高空救災作業的風險無異比地面高出許多，所以必須將相關高空作業注意事項傳授給協力救災的義消夥伴們，建立起我們不僅共伴進火場，更要安全的並肩出火場的觀念。所以，這不僅是一場訓練，更是救災技能更一層樓的課程，也是患難與共的情感交流。

消防局第七大隊大隊長石家源認為，這樣的訓練不僅展現了義消們對市民安全的高度負責，也體現了他們對於應對災害的嚴謹態度。大隊長相信，這樣的訓練將有助於提升義消們的應變能力，使他們能夠更加靈活、迅速地應對各種突發狀況，確保災害發生之時都能迅速得到有效的救援。

▲▲南消七大隊東門義消中隊，舉辦「龍年龍要練」義消教育訓練課程，課程內容著重於雲梯車高空救災的技巧，以提升災害救災人員搶救的安全性和效率。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯十分肯定義消在春節前夕進行雲梯車救災訓練課程。他認為這樣的訓練展現了義消們對救災安全的重視，同時也體現了他們不畏艱難、隨時準備投入行動的精神，使他們能夠更有效地應對各種災害情況，保障社區居民的生命財產安全。

市長黃偉哲對此次的訓練表示高度讚賞。他認為這樣的訓練將進一步強化義消們的專業素養，提高他們應對災害的能力，從而更好地保障社區居民的生命和財產安全。他對義消們為市民安全無私奉獻的精神表示崇高敬意，並將持續推動防災相關措施，以強化都市韌性。

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