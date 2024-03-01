美飛機起飛2小時「擋風玻璃突然破裂」　緊急迫降波士頓機場

▲美國航空一架航班起飛2小時後突然迫降。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

美國航空(American Airlines)一架從紐約預計飛往西班牙的航班，在出發2小時後，駕駛艙的擋風玻璃突然破裂，導致航班臨時更改航道，緊急在波士頓機場迫降。

麻薩諸塞州警方表示，美國航空94號航班上月28日晚間7時28分從紐約約翰·甘迺迪機場(John F Kennedy International Airport)起飛，原定前往西班牙馬德里機場，但飛行途中發現擋風玻璃破裂，於晚間9時46分向塔台發出2號警報。

當地媒體報導，當飛機遇到重大困難，並且可能發生降落困難或迫降情況時，便會緊急發出2號警報，幸好這架航班晚間10時03分成功抵達波士頓機場，並且順利降落。

美國航空後來發表聲明，他們的航班因為發生「維修問題」，需要臨時更改航道，「航班最後安全降落，且飛機已停止服務，由我們的維護團隊進行檢查」，對於警方指出緊急降落是因為擋風玻璃破裂的說法，沒有給予回應。

一名乘客向當地媒體表示，搭機時突然接獲改道前往波士頓的消息，把機上乘客嚇了一跳，「大家都不敢置信，當我們抵達波士頓時，機上人員告訴我們，『各位，你們今天得在波士頓住一晚了』，我覺得大家沒有被這件事嚇壞，但是都很生氣」。