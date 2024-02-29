　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

傳華裔病毒專家對中國洩密　遭加拿大實驗室解雇

文／中央社渥太華28日綜合外電報導

「環球郵報」（The Globe and Mail）28日報導，加拿大2021年解雇任職傳染病實驗室的華裔科學家邱香果與成克定，因為他們提供機密資訊給中國。

「環球郵報」引述政府應反對黨議員要求公布的文件報導，官員得出的結論是，邱香果及其夫婿成克定「對加拿大經濟安全，構成了真實且可信的威脅」。

加拿大衛生部長霍蘭德（Mark Holland）譴責實驗室當時存在不可接受的安全漏洞，但表示國安沒有遭受風險。

2019年，邱香果及成克定被帶離位於溫尼伯（Winnipeg）的國家微生物學實驗室（National Microbiology Lab），且吊銷安全許可。兩人2021年遭到解雇。

加拿大警方2019年表示正在調查此事，今天是他們首次披露細節。

「環球郵報」指出，這些文件顯示，加拿大安全情報局（Canadian Security Intelligence Service）得出的結論是，邱香果「有意向中國轉移科學知識和素材」。

目前不清楚這對夫妻是否仍在加拿大。

這項消息可能會讓加拿大與中國已冷淡的關係更加惡化，特別是在渥太華對中國涉嫌干涉加國國內事務展開調查之際。

溫尼伯實驗室的工作項目包括研究最危險的人類和動物病原體，例如伊波拉病毒。

ET快訊
快訊／Gogoro推「JEGO這個」綠牌新車！　售價公布
快訊／心臟病發作停在國1！　回堵近5km
快訊／00919配息出爐「創新高」！　53萬股民嗨翻
嘉義連兩震！　專家：近期高鐵應減速行駛
嘉義4.9地震　八卦山「劇烈搖晃」影片曝光
虧1億也要弄亞尼克！對手提「2關鍵」：不是我弄倒的是誰
春風曾「放高利貸被抓」黑歷史曝光　血癌母生前遺願讓他浪子回頭
嘉義地牛翻身！高鐵一度停車　南港-左營間列車延誤
快訊／台積電第3代接班浮出檯面　米玉傑、秦永沛雙升共同營運長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

被分手後報復！噁男工作群狂po女友裸照、床戰片：有在賣哦

美食促成松屋會談？波蘭、喬治亞大使互揪用餐　日網驚嘆改寫歷史

台積電插旗熊本　菊陽町祭「赴台旅遊補助」每人2100元

醫生罷工「南韓醫學院」卻更熱門　5個招生名額3000人擠破頭

泰坦號內爆5死「神祕敲擊聲」首度曝光　節奏規律平穩

摩爾多瓦分離區要求俄提供保護　外界憂俄烏恐爆新熱點

Meta祖克柏睽違10年訪韓　獲尹錫悅接見！談半導體與AI合作

川普重大勝利！美最高院同意審理豁免權案

傳華裔病毒專家對中國洩密　遭加拿大實驗室解雇

泰國衛生部長：今年底前「禁止娛樂用大麻」　全面回歸醫療

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

拆台幻術師大仙遭灌爆！　扶輪社決議 「2社員退出」

黃嘉千控訴被家暴：以為是我的錯！　曝從沒阻止夏克立「跟家人見面」

三重傾斜大樓注水「扶正」！屋主當建商蓋「起家厝」：負責到底

過年美髮店太忙無法休息　老闆幫員工餵食＋小便XD

0自備購屋再進化！　「台積電工程師限定」高雄新案直球對決

被分手後報復！噁男工作群狂po女友裸照、床戰片：有在賣哦

美食促成松屋會談？波蘭、喬治亞大使互揪用餐　日網驚嘆改寫歷史

台積電插旗熊本　菊陽町祭「赴台旅遊補助」每人2100元

醫生罷工「南韓醫學院」卻更熱門　5個招生名額3000人擠破頭

泰坦號內爆5死「神祕敲擊聲」首度曝光　節奏規律平穩

摩爾多瓦分離區要求俄提供保護　外界憂俄烏恐爆新熱點

Meta祖克柏睽違10年訪韓　獲尹錫悅接見！談半導體與AI合作

川普重大勝利！美最高院同意審理豁免權案

傳華裔病毒專家對中國洩密　遭加拿大實驗室解雇

泰國衛生部長：今年底前「禁止娛樂用大麻」　全面回歸醫療

承億文旅「春分女神節」全台6館推女力住宿優惠

被分手後報復！噁男工作群狂po女友裸照、床戰片：有在賣哦

中山大學認定論文無抄襲　趙天麟：感謝母校明察！

百萬YTR搭車…運將熱情介紹女兒！小吳「一脫口月薪」：他話變少了

雲林婦北港失蹤！媽祖說「人在原地」成真　8天後尋獲遺體

獨居男深夜家中跌倒「痛苦哀哀叫」　台東警拉鐵門救援

台積電魏哲家左右手！米玉傑擁34項專利　秦永沛為開國元老

許銘春：勞保缺口不能只靠撥補　解決問題還是要改革

購買小型比熊！養9個月暴長變「12KG熊大」　飼主氣找寵物店索賠

藍推縮短陸配入籍時間　綠委曝：多數外配取得身分證時程遠超陸配

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

國際熱門新聞

全球最佳醫院排行　台灣「這間」擠下台大

醫院值班拍影片　3女護士手術室跳舞被開除

82歲麥康諾哽咽請辭　任參院共和黨領袖17年

中資飯店嫌看不到富士山！竟率員工砍鄰居樹木

涉案泰女現身喊冤！曝槍殺前「少爺」最後對話

解鎖空姐特殊姿勢！她曝機組員「坐雙手上」

快訊／伊利諾州「禁止川普參加總統初選」

中國軍艦現身南海水域　菲總統：令人憂心

德州「脫美」呼聲再起　為移民槓上華府

就是今天！韓「死亡底線」要求醫師結束罷工

現世報！他砸寺竟被「佛像」刺死

3秒辨別櫻花妹！手臂「1特徵」藏玄機

路邊開啪　他抱女伴激情衝刺全被拍

哈利王子敗訴　維安特權被砍「怒告英政府」

更多熱門

相關新聞

川普遭重罰　欲繳1億美元保證金遭駁回

川普遭重罰　欲繳1億美元保證金遭駁回

美國紐約法院判川普詐欺，需罰款3.55億美元（約新台幣113.03億元），川普提出支付1億美元（約新台幣31.84億元）保證金的請求，但28日遭一名法官駁回。

美國死囚「靜脈注射8次失敗」監獄急喊卡

美國死囚「靜脈注射8次失敗」監獄急喊卡

美國務卿布林肯將於3月中訪韓

美國務卿布林肯將於3月中訪韓

女在家遇槍戰　意外被「爆紅保溫杯」救命

女在家遇槍戰　意外被「爆紅保溫杯」救命

男衝浪被「一道海浪擊中」　當場癱瘓

男衝浪被「一道海浪擊中」　當場癱瘓

關鍵字：

邱香果成克定洩密國家微生物學實驗室溫尼伯北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

亞尼克倒店潮　對手爆內幕：惹到我這瘋子

台灣女網紅震撼進軍日本AV！官網被灌爆

一家5口找新竹→松機接送　開價1600元全看傻

《黑暗榮耀》變態老師新婚1年GG　公司尷尬認：離婚了

長榮航空機票「下殺75折起」　來回票最低2088元

獨／李緻認了分手《戲說》一哥陳麒凱：觀念差太多

霍建華現身機場「要拍現在拍，別跟著我」

樓上每天沖廁所上百次　妹子一看鄰居家傻了

台AV女優田井虹「超狂背景起底」

搶票啦！IU首攻小巨蛋「5種票價、搶票日出爐」　主辦：全場實名制

全球最佳醫院排行　台灣「這間」擠下台大

台女網紅進軍日本AV：我此生無憾

「台灣坊主」現蹤！入夜雨最大　連2天跌破10℃

即／拆台幻術師　扶輪社：2社員退出

4年ㄧ次229！　4生肖「逢9大發」財神到

更多

最夯影音

更多
魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏
剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面