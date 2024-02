蟑螂大軍入侵廉航飛機　男乘客拍到「一堆小強在爬」噁心片瘋傳

▲飛機上有蟑螂畫面瘋傳。(圖/翻攝自X)

記者李振慧/綜合報導

印度一名男子搭乘當地廉航靛藍航空(IndiGo)時,竟然在飛機食物儲存區發現多隻蟑螂正在爬,噁心畫面分享在網路後獲得11多萬人次點閱,讓許多網友留言,「太噁心了」、「再也不敢吃飛機上的食物」。

男子舒克拉(Tarun Shukla)近來在X平台(原名推特)上分享影片表示,「在飛機的食物儲藏區發現蟑螂,真的是太糟糕了」。影片中可看到,好幾隻大蟑螂在食物儲藏區裡面竄動,引發人們擔心飛機食安問題。

舒克拉表示,他之所以在網路上分享這支影片,是希望航空公司能重視這個問題,並且予以改進。影片在網路上瘋傳後,也獲得許多網友表示,「啊啊啊,看起來太噁心了」、「這種衛生標準實在是太糟糕了」。

靛藍航空後來發表聲明回應,「我們注意到網路上流傳的一支影片,顯示我們的一架飛機上有不乾淨的角落,我們工作人員立即採取了必要行動,並且對整架航班進行清潔與消毒」,強調航空公司將會保持最高清潔與衛生標準,並對旅客帶來不便表達歉意。

Cockroaches and in the food area of a plane (anywhere for that matter) are just truly awful.



One hopes @IndiGo6E takes a hard look at its fleet and checks how did this even happen given that it normally flies relatively new @Airbus A320s :



pic.twitter.com/78K69PYj6w