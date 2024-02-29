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丈夫3年前突然死亡　人妻好奇打開亡夫筆電發現「多劈超渣真相」

丈夫3年前突然死亡　人妻好奇打開亡夫筆電發現「多劈超渣真相」。（圖／翻攝自TikTok／cherrybombsquad007）

▲女在筆電發現亡夫的秘密。（圖／翻攝自TikTok／cherrybombsquad007）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子的丈夫於3年前去世，沒想到她查看亡夫的電腦時，發現丈夫竟然在網路上結交多名女朋友，而且還向女朋友們編造各種謊言，甚至向小三謊稱她已經死亡，讓她發現自己根本就不認識枕邊人，勁爆影片在網路瘋傳。

女網友@cherrybombsquad007近來在TikTok上發布影片表示，身為全職媽媽的她，丈夫3年前因為疾病突然去世，沒想到丈夫死亡後，她在亡夫的筆電上發現，丈夫不但結交多名女友，還砸了數百美元在成人網站上。

@cherrybombsquad007 Part 7 im still angry but ill never get anwsers to my questions #fypシ #foryou #foryoupage #cheater #secret #fyp #why #unhappy #truth #liar #crazy #fyp #foryou #series ♬ original sound - Cherrybombsquad007

女子表示，「我看到大量他和其他女性的聊天訊息，包含他欺騙對方，說他的妻子和別的男人外遇，或『妻子出了車禍，陷入昏迷中』，還說我已經死了」，而她震驚準備要關掉電腦時，居然又跳出一名女子傳給丈夫的親密訊息，讓她傷心發現，原來自己根本就不了解丈夫。

女子的影片曝光後獲得280萬人次點閱，許多網友紛紛留言為女子抱不平，「報應啦，他對外謊稱妳已經死了，結果他自己先離世」、「如果我是你，我會去把他的墓碑移除」，還有許多網友有類似經歷，「我也是先生陷入昏迷時，發現他在外面有小三」、「我丈夫去世時，他同時有5名女朋友出現在喪禮上」。

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