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美國前醫務總監急診　驚收「16萬點滴費」痛斥：醫療系統已崩潰

美國前醫務總監脫水急診　驚收「16萬點滴費」痛斥：醫療系統已崩潰

▲美國前醫務總監亞當斯（Jerome Adams）。（圖／達志影像）

圖文／CTWANT

美國醫療費之高昂，就連前官員也喊貴。美國前醫務總監亞當斯（Jerome Adams）日前因脫水前往醫院急診，事後卻收到近5000美元（約新台幣15.8萬元）帳單，但他實際只接受幾袋靜脈液注射治療及化驗檢查。

據《商業內幕》報導，亞當斯今年1月出差時突感到頭暈，前往斯科茨代爾（Scottsdale）的妙佑醫療國際（Mayo Clinic；世界排名第1的最佳醫院）亞利桑那州分院急診部，隨後體會到令無數美國人沮喪的高額醫療費，以及充滿陷阱的醫療保健體系。

亞當斯表示，自己和其他美國人一樣，無法提前知道看病要花多少錢，即使清楚，也無法在緊急情況下貨比三家，且隨著保險免賠額的攀升，越來越多患者難以或無力負擔醫療費，最終揹負「醫療債」。

亞當斯表示，一收到幾袋點滴和化驗就要價5000美元的帳單，就立刻與院方代表談了數個小時「令人精神疲憊」的電話，「連像我這樣的人都遭遇這種情況，普通人就更沒有機會了。這個醫療體系已經崩潰了」。

凱澤家族基金會（KFF）和彼得森醫療保健中心（Peterson Center on Healthcare）研究指出，美國約有2000萬人處於醫療負債狀態，其中有1400萬人積欠1000美元（約新台幣3.1萬元）債務或更多，醫療債更是美國人個人破產的主要原因。

亞當斯表示，美國急診室收費固然是出了名昂貴，各醫院費用也不同，但他以自己的「高免賠額健康計畫」為例，在達到免賠額門檻前需先支付數千美元，保險才會開始承擔部分費用，而自己因脫水就診，卻被收取嚴重程度最高的5級就診費，呼籲改善醫療保健系統及價格透明度。

另隨著雇主把醫療費轉嫁給勞工，使得高額免賠計畫更加普遍，KFF調查發現，附加到健康儲蓄帳戶的個人每年免賠額平均為2518美元（約新台幣近8萬元）。而免賠額高達7500美元（約新台幣23.7萬元）的亞當斯，目前除等待妙佑醫療國際的明細說明，也被院方預告可能再加收呼叫救護車費用。

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