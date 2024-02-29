大亞集團攜手金工藝術家李昕　《能源藝術展》點亮未來新視野

▲大亞集團《能源藝術展》至3月3日止於台中文化部文化資產園區藝文展覽館盛大推出。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者蔡佩旻、游瓊華／台中報導

能源鏈領導品牌大亞集團與曾獲德國紅點設計獎、義大利A Design Award銅獎等多項獎項的金工藝術家李昕精心呈現《能源藝術展》，於2月24日至3月3日於台中文化部文化資產園區藝文展覽館盛大推出，用藝術說故事，帶觀展者一覽從能源產生、傳輸、轉換、儲存到管理的奇幻旅程，看見生活中的能源鏈結。

大亞集團攜手金工藝術家李昕推出《能源藝術展》，透過沉浸式影音結合以銅線作為創作媒材的藝術裝置，引導參觀者感受前所未有的體驗。展覽運用大亞生產製造、同時象徵能源流動的銅線貫穿展場，規劃前導、主題及品牌等展區，以漆黑空間開場，當展品以微光閃爍輔以音樂旁白，75秒的前導體驗帶領觀者沉澱身心，開啟與明日能源的相遇。

進入主題區，延伸前導區音訊，沉浸式影音體驗以「點」的概念出發，溝通大亞集團品牌主張「穩定的力量」；藉由「線」鏈結生活場景，象徵能源運轉著一切可能；當點連接成線，交織成「面」，是大亞集團為這片土地完整明日能源的藍圖，隨後經過能源鏈長廊，透過以銅網絲構成鏈結概念的作品一同進入永續的旅程。

▲大亞集團與金工藝術家李昕精心呈現《能源藝術展》。（圖／記者游瓊華翻攝）

大亞集團董事長沈尚弘表示，大亞與台中緣分頗為深刻，三年後大亞再次將能源藝術展帶回台中，台中對於大亞的發展給予大力支持，台中捷運選擇使用大亞的低煙無毒電線，為市民提供了穩定且便捷的生活環境。

沈尚弘指出，大亞集團配合國家政策在大台中區開發100MW快速電能調解的儲能系統，預期為電網提供靈活能源調度與發電效率，大亞集團以最大產能優先提供345kV超高壓電纜配合台中電廠進行低碳轉型。」透過能源藝術展，期望讓台中市民更真切感受大亞作為能源鏈領導品牌的決心與布局。

在地經營逾68年，大亞集團由深耕電纜及漆包線的技術與開發，到成為能源串接的領導品牌，始終致力提供台灣社會和經濟穩定的力量。回顧2023年，大亞集團現有太陽能電廠總裝置容量已超過200MW，儲能系統總容量將達到36.5MW。大亞集團希望短期內在太陽能光電裝置達成500MW的建置量，並完成170MW儲能系統的擴增。大亞集團將持續積極深耕太陽能產業，並善盡企業社會責任推動環境、社會永續目標。

▲大亞集團與金工藝術家李昕精心呈現《能源藝術展》。（圖／記者游瓊華翻攝）