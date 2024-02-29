　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鑰匙沒拔停車庫隔天車消失　竊賊台中開到新北「為了把妹」

記者白珈陽／台中報導

台中市1名21歲蕭姓男子上週末利用清晨無人之際，將民眾停放在自家車庫、忘記拔鑰匙的一輛白色豐田轎車整輛偷走，車主醒來發現車子竟憑空消失，焦急地報警求助。轄區警方循線查出蕭男已將車開到新北市，順利在國道3號樹林段將蕭男攔住並壓制逮捕，警方並查出蕭男還盜刷車主放在車內的信用卡，花了2000元儲值交友軟體，而偷車原因竟是「為了把妹」，讓員警相當傻眼。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方在國道3號樹林段成功攔查蕭男。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市第二警分局永興派出所24日上午10時接獲民眾報案，稱他前一晚將車停入車庫後，忘記將鑰匙帶下車，也沒將車庫鐵捲門關上，醒來後車子竟不翼而飛。

警方調閱附近監視器，發現涉案的蕭姓男子在當天清晨5時許，於案發地點附近四處觀察，直至看見1輛停在連棟透天厝車庫內的白色豐田轎車，上前靠近發現該車沒上鎖、鑰匙也放在車內，他就這樣大膽的把車輛開走。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲蕭男在犯案地點附近尋找下手目標。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方透過車牌辨識系統及ETC紀錄，發現車輛已經被開到新北市板橋區，立即成立專案小組北上查緝。警方在當天下午1時抵達板橋，就在板橋區縣民大道與南雅南路口發現該車，便一路尾隨，準備伺機攔查。

雙方行經國道3號樹林段時，恰巧遇到他車車禍，車陣的車速較為緩慢，警方見狀立即驅車逼近，蕭男自知無處可逃，只好乖乖配合警方智指示將車停在路肩，警方順利將他當場壓制逮捕。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲蕭男依警方指示將車停靠國道路肩，員警上前將他壓制逮捕。（圖／記者白珈陽翻攝）

據了解，蕭男無業，有多項竊盜前科，至於這次偷車的原因？蕭向警方供稱，他偷到車後，就直接驅車北上要到板橋找女生吃早餐，還盜刷車主放在車上的信用卡，儲值2000元到交友軟體，員警聽聞哭笑不得，直呼「到底有多缺女友？」蕭男於警詢後依竊盜、詐欺等罪嫌移送法辦。

台中市第二警分局長周俊銘提醒民眾，離開車輛時，切勿將鑰匙留在車內，讓竊賊有可趁之機，並確認車門上鎖，以維護自身財產安全。

ET快訊
學校旁邊也沒在讓！　台中10歲女童走斑馬線被撞飛
連上5天累爆「昨天放假很有感」　網敲碗：固定放星期三
22歲妹子可樂當水喝！一張口「恐怖黑洞」　牙齒一碰全掉光
快訊／小姊妹遭撞飛第8天！　姊姊器官功能恢復近八成
獨／交往一年掰了！《戲說》女星證實分手陳子玄前夫
3月沒國定假日崩潰！　網曝：這「2個月」更慘
國道低頭撿痠痛藥膏！害夫妻被撞慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

醫院前車禍！轎車左轉與機車相撞　19歲女騎士重摔左腳骨折

學校旁邊也沒在讓！10歲女童上學走斑馬線　慘遭撞飛畫面曝

酒駕載3子女自摔害兒亡！醉父遭起訴　檢建議上調刑期

「金門禁止水域線」由來曝光！退役少將憶「東崗屠殺」：人全死

彰化3姊弟被撞第8天！姊姊器官功能恢復八成　腦部還要加油

要右轉遭公車司機狂按喇叭+拍車窗　駕駛攔車怒告強制罪

起底泰國「少爺」槍擊案主嫌　曾行賄殯儀館員工遭判刑

國道低頭撿痠痛藥膏追撞！害夫妻慘死　肇事司機賠1640萬判6月

全台首例！男高山症受困「醫師線上指導」119直接給藥

色狼竟在小學門口！警衛找女童進門看電視竟伸狼爪

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

黃嘉千控訴被家暴：以為是我的錯！　曝從沒阻止夏克立「跟家人見面」

拆台幻術師大仙遭灌爆！　扶輪社決議 「2社員退出」

過年美髮店太忙無法休息　老闆幫員工餵食＋小便XD

三重傾斜大樓注水「扶正」！屋主當建商蓋「起家厝」：負責到底

0自備購屋再進化！　「台積電工程師限定」高雄新案直球對決

醫院前車禍！轎車左轉與機車相撞　19歲女騎士重摔左腳骨折

學校旁邊也沒在讓！10歲女童上學走斑馬線　慘遭撞飛畫面曝

酒駕載3子女自摔害兒亡！醉父遭起訴　檢建議上調刑期

「金門禁止水域線」由來曝光！退役少將憶「東崗屠殺」：人全死

彰化3姊弟被撞第8天！姊姊器官功能恢復八成　腦部還要加油

要右轉遭公車司機狂按喇叭+拍車窗　駕駛攔車怒告強制罪

起底泰國「少爺」槍擊案主嫌　曾行賄殯儀館員工遭判刑

國道低頭撿痠痛藥膏追撞！害夫妻慘死　肇事司機賠1640萬判6月

全台首例！男高山症受困「醫師線上指導」119直接給藥

色狼竟在小學門口！警衛找女童進門看電視竟伸狼爪

陸半導體股集體大漲　中芯國際一度漲逾8%

傳華裔病毒專家對中國洩密　遭加拿大實驗室解雇

幼年紅斑性狼瘡治療新發現！台大研究「用藥時間點提前」降死亡風險

醫院前車禍！轎車左轉與機車相撞　19歲女騎士重摔左腳骨折

學校旁邊也沒在讓！10歲女童上學走斑馬線　慘遭撞飛畫面曝

許光漢拍攝現場化身導遊！清原果耶逛台南全美戲院

豪門太不好當！邵雨薇一秒變芭比　嗆尪：我就是我請記得

酒駕載3子女自摔害兒亡！醉父遭起訴　檢建議上調刑期

國泰貨運站致力可持續發展　率先採用50%循環再用塑料包裝

有草莓煉乳小泡芙、莓果起司千層！　超商5款新草莓甜點麵包開吃了

社會熱門新聞

1家4口遭小貨車飆撞！媽重傷不治　駕駛肇逃下場慘了

即／男星酒駕判刑2個月　上訴求緩刑遭駁回

陸船2死真相！第一時間蒐證照片曝　3大原因釀翻覆

離奇！弟猝逝　家人治喪又見哥成乾屍

槍殺「少爺」第一現場曝　殯葬小弟手機紀錄全刪光

老大槍殺「少爺」！小弟逃回台　被裁定30萬交保

拍放火裸照賠百萬　青青前男友上訴結果曝

女財務經理侵占8296萬！害上市公司陷危機

快訊／上班注意！　國1「3車追撞」紫爆大回堵

即／瞎掰假情資撈千萬　軍情局2軍官下場曝

新北醉男襲警　一查竟是殺警嫌犯的堂弟

彰化姊弟被撞第8天！姊器官功能恢復八成

即／台南綠能光電索賄案！黃偉哲證人身分被約談

裝潢工假日騎重機出門　遭皮卡車輾爆頭亡

更多熱門

相關新聞

被小黃超車險撞　他下車怒譙車門遭撞斷！

被小黃超車險撞　他下車怒譙車門遭撞斷！

高雄市左營區日前發生一起車禍，一部計程車打完方向燈後，馬上切外線道要超車，後方的轎車險撞上，駕駛氣炸要攔車理論，沒想到運將直接撞斷對方的車門，造成轎車陳姓駕駛受傷。

台中豪宅一哥發豪語「將蓋全台最高住宅」　估單價挑戰3位數

台中豪宅一哥發豪語「將蓋全台最高住宅」　估單價挑戰3位數

陸船翻覆案第10次協商　陸方代表面色凝重離場

陸船翻覆案第10次協商　陸方代表面色凝重離場

竹市府前大石球被撞　巨響像開槍

竹市府前大石球被撞　巨響像開槍

一上工就揪她「桑幾咧」　失聯移工遭圍毆教訓

一上工就揪她「桑幾咧」　失聯移工遭圍毆教訓

關鍵字：

偷車慣竊偷竊盜刷泡妞交友軟體台中影音

讀者迴響

熱門新聞

亞尼克倒店潮　對手爆內幕：惹到我這瘋子

台灣女網紅震撼進軍日本AV！官網被灌爆

一家5口找新竹→松機接送　開價1600元全看傻

樓上每天沖廁所上百次　妹子一看鄰居家傻了

台AV女優田井虹「超狂背景起底」

全球最佳醫院排行　台灣「這間」擠下台大

霍建華現身機場「要拍現在拍，別跟著我」

長榮航空機票「下殺75折起」　來回票最低2088元

台女網紅進軍日本AV：我此生無憾

「台灣坊主」現蹤！入夜雨最大　連2天跌破10℃

產檢胎兒手指異常！她堅持要生結局反轉

即／拆台幻術師　扶輪社：2社員退出

搶票啦！IU首攻小巨蛋「5種票價、搶票日出爐」　主辦：全場實名制

《黑暗榮耀》變態老師新婚1年GG　公司尷尬認：離婚了

溫度大怒神！強冷空氣凍3天「跌破10度」　雨區「全台中獎」時間曝

更多

最夯影音

更多
魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏
剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面