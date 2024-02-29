鑰匙沒拔停車庫隔天車消失　竊賊台中開到新北「為了把妹」

記者白珈陽／台中報導

台中市1名21歲蕭姓男子上週末利用清晨無人之際，將民眾停放在自家車庫、忘記拔鑰匙的一輛白色豐田轎車整輛偷走，車主醒來發現車子竟憑空消失，焦急地報警求助。轄區警方循線查出蕭男已將車開到新北市，順利在國道3號樹林段將蕭男攔住並壓制逮捕，警方並查出蕭男還盜刷車主放在車內的信用卡，花了2000元儲值交友軟體，而偷車原因竟是「為了把妹」，讓員警相當傻眼。

▲警方在國道3號樹林段成功攔查蕭男。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市第二警分局永興派出所24日上午10時接獲民眾報案，稱他前一晚將車停入車庫後，忘記將鑰匙帶下車，也沒將車庫鐵捲門關上，醒來後車子竟不翼而飛。

警方調閱附近監視器，發現涉案的蕭姓男子在當天清晨5時許，於案發地點附近四處觀察，直至看見1輛停在連棟透天厝車庫內的白色豐田轎車，上前靠近發現該車沒上鎖、鑰匙也放在車內，他就這樣大膽的把車輛開走。

▲蕭男在犯案地點附近尋找下手目標。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方透過車牌辨識系統及ETC紀錄，發現車輛已經被開到新北市板橋區，立即成立專案小組北上查緝。警方在當天下午1時抵達板橋，就在板橋區縣民大道與南雅南路口發現該車，便一路尾隨，準備伺機攔查。

雙方行經國道3號樹林段時，恰巧遇到他車車禍，車陣的車速較為緩慢，警方見狀立即驅車逼近，蕭男自知無處可逃，只好乖乖配合警方智指示將車停在路肩，警方順利將他當場壓制逮捕。

▲蕭男依警方指示將車停靠國道路肩，員警上前將他壓制逮捕。（圖／記者白珈陽翻攝）

據了解，蕭男無業，有多項竊盜前科，至於這次偷車的原因？蕭向警方供稱，他偷到車後，就直接驅車北上要到板橋找女生吃早餐，還盜刷車主放在車上的信用卡，儲值2000元到交友軟體，員警聽聞哭笑不得，直呼「到底有多缺女友？」蕭男於警詢後依竊盜、詐欺等罪嫌移送法辦。

台中市第二警分局長周俊銘提醒民眾，離開車輛時，切勿將鑰匙留在車內，讓竊賊有可趁之機，並確認車門上鎖，以維護自身財產安全。