【廣編】漆線結合琉璃工藝　大亞集團「透明生活展」首現台中歌劇院

【廣編特輯】

邁入第66周年的能源串接領導品牌大亞集團，與乘載65年玻琉璃產業技藝的紅琉璃跨界合作，以漆線原形結合琉璃技藝展現能源傳輸之美，舉辦「透明生活展 Transparent Living Exhibition」，首選於世界九大新地標、台中指標性景點—台中歌劇院登場，展現大亞集團對於布局中台灣的決心及深化與台中市場交流的重視。

「透明生活展 Transparent Living Exhibition」以「透明」的創意概念出發，運用琉璃清透可塑的本質打造7座蘊含漆線的透明藝術物件，包含：高壓電纜、手機、充電樁、耳機、泵浦、電動機車及電飯鍋，將看不見的能源傳輸透過展示日常物件內的漆線原形，搭配與展覽作品對應的故事，帶領觀展者穿透表面生活的繁忙與變化。

大亞集團66周年「透明生活展 Transparent Living Exhibition」

展覽日期：10月6日(三)至10月31日(日)

展覽地點：臺中國家歌劇院 – 忘我廳

展覽時間：如下

週日、週二至週四 11:30 - 21:00

週五至週六及國定假日 11:30 - 22:00

（以台中歌劇院實際開放時間為準，免費入場）

