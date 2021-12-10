【廣編】能源串接領導品牌大亞集團　舉辦「透明生活展」進駐信義區人潮熱點

▲大亞集團於台北遠百信義A13舉辦《透明生活展Transparent Living Exhibition》。



圖、文／大亞電纜提供

能源串接領導品牌大亞集團於台北遠百信義A13舉辦《透明生活展Transparent Living Exhibition》，與深耕台灣，乘載65年玻琉璃產業技藝的紅琉璃工藝品牌跨界合作，以漆包線與銅線原形結合琉璃技藝展現能源傳輸之美。大亞集團也將擴大布局綠電產業，從創能到綠電交易建置完整服務鏈，同時跨足智慧科技產業搶攻電動汽機車及泵浦產業用之漆包線，全面推動工業4.0。

大亞集團所生產之漆包線產品以高品質及良好服務穩居業界第一，市佔高達30%以上，2022大亞也將持續拓展電動汽機車及泵浦產業用之漆包線。因應極端氣候的變化，漆包線亦是泵浦馬達驅動不可或缺的材料之一，需求逐步提升，朝智慧化方向精進。

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全球掀起ESG浪潮，大亞電纜美麗家園基金會長期致力開創環境友善的具體行動，並發起「綠集合徵選」，支持再生能源、雨水回收、友善農業、綠色交通、環境教育、野生動植物保護、台灣文史維護等議題。

2021年大亞集團邁入第66周年，此次於遠百信義A13 4樓懷舊時光埕舉辦《透明生活展Transparent Living Exhibition》，以「透明」的創意概念出發，本次展覽跨界與乘載65年玻琉璃產業技藝的工藝品牌－紅琉璃合作，運用琉璃清透可塑的本質打造7座透明藝術物件：高壓電纜、手機、充電樁、耳機、泵浦、電動機車及電飯鍋。《透明生活展》重新梳理人與物件的關係，觸動反思便捷現代生活的背後，是因為有穩定的力量始終維繫連結著你我的日常。