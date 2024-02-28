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1家5口找新竹→松山機場接送　「開價1600元」全場傻：污辱人

▲▼出國,行李,行李袋,機場,旅伴,旅遊,旅行社。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人出國玩會叫機場接送，近日一篇徵求文卻被砲翻！有網友在「匿名3公社」轉貼新竹地方社團的貼文，只見發文者要從新竹到松山機場，要載的包括3大2小之外，還有3個行李箱、2台娃娃車，開價1600元令眾人傻眼，「很敢講」、「桃園機場到台北就1千多了」，話題引發討論。

一名網友轉貼「新竹大小事」的貼文，發文者表示，「新竹到松山機場，3個大人、2個幼兒、3個行李箱、2台娃娃車，1600元，能接送的請私訊，2/28中午12:00出發」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自匿名3公社）

▲貼文引發議論。（圖／翻攝自匿名3公社）

貼文一出，下方馬上有同社團網友吐槽，「你這預算，新竹到桃園機場都不見得有人要接了，還要到台北松山咧！是在開玩笑嗎？兩個幼兒又要幫你準備汽車安全座椅，行李三件之外，還要載你的兩台娃娃車，這至少要六人座的車了吧？你自己開車好了，不然就搭客運。只有1600元，你真的在污辱人。」「現在已經到了自己開價格的時代了喔？」

▲▼嬰兒車,生小孩。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲除了要載3大2小、3個行李箱，還有2台娃娃車。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

轉貼網友不禁吐槽，「新竹物價真是人性！真正的幸福城市。」其他網友也傻眼，「桃園車站叫一台計程車到松山機場就一千了」、「很敢講，還有一些社團說要收購指定的東西，都開一堆芭樂價」、「台中市區、一個人、一台筆電、一個隨身行李，到清泉崗機場這價錢也很勉強…」。

還有人好奇，到底發文者有沒有徵到人？轉PO網友則表示，27號早上看貼文還在，但傍晚去看，PO文就不見了，不確定是找到有人願意接送還是刪文了。

另外，實際查詢機場接送車資行情，在租車網以「九人座」、「從新竹竹北前往松山機場」來試算，單程車資就要2100元，等於來回要4200元；另一個叫車吧的接送價格表則顯示，新竹到松山的行情價為2080元。

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