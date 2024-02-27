女友答應求婚「要他簽婚前協議」　網見3條件狂勸：女生都看不下去

▲原PO日前向女友求婚。（示意圖／取自Unsplash，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人在結婚前會先簽「婚前協議書」，近日就有男網友透露，他和交往2年的女友準備結婚了，然而對方卻拿出協議書要他簽名，而上面寫的3條件就讓他很猶豫，「不知該不該簽，壓力大到失眠，也不敢跟家人講」。貼文曝光後，引起網友討論。

男網友在臉書社團「匿名3公社」上發文表示，他日前向交往2年的女友求婚，對方也答應了，不過沒多久後，「她拿一份婚前協議書要我簽名」，內容有3大項：

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1.結婚要520萬聘金，以表示男方的愛。

2.男方購買的預售屋要過戶到女方名下，讓女方婚後有保障。

3.女方婚後不出去工作，男方每個月一半薪水要給女方，女方要專心當家庭主婦，不讓男方為家裡煩惱，可以專心工作衝事業。

看完這3項內容後，原PO就很猶豫到底該不該簽下去，「壓力大到失眠，也不敢跟家人講」。

貼文曝光後， 一票網友直搖頭，「還好你現在知道，還不快分手，還簽咧～你有沒有對你爸媽這麼孝順」、「我是女生都看不下去這婚前協議內容了，她適合更有錢的，放她走吧」、「幹嘛簽，如果有520萬，你可以找到更好的」、「不要簽！ 她要的只是錢跟長期飯票，不要想太多了」、「壓力大到失眠就是答案」。

貼文雖引起討論，不過也有網友質疑文章真實性，「想寫小說的話還是放棄吧」。