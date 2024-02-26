出社會難請假「多久出國一次？」　過來人曝頻率：盡量維持

▲不少網友一年至少出國1次。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人喜歡出國玩，不過開始工作後，就沒有寒、暑假了，想要旅遊只能自己請假。近日就有網友發文表示，出社會後，工作不好請假，且和朋友的時間也比較難對上，大家平均多久出國一次？貼文曝光後，掀起網友討論。

女網友在Dcard上，以「上過班的人，平均多久出國一次」為標題發文表示，她覺得自從上班後，出國就變得很難，一來是因為和朋友的時間難對上，二來是上班不好請假。因此她就好奇，大家出國都是自己去？還是會找朋友、家人一起？大家是如何做到每年出國的？

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貼文曝光後，多數網友透露自己出國的頻率落在每年1、2次，「出國通常是跟家人，我的話大約一年1次」、「一年2次，自己去跟家人去居多，我的工作算是很好請假」、「我是盡量維持一年1次，用特休出門玩耍」、「跟家人一年1次，1次10天左右」。

也有些網友的頻率較高，「用特休，一年2、3次，我朋友4、5次，而且他公司還有出國員旅」、「去年出國6次，今年目前2次」、「每個月安排1次出遊，國內或是國外。就請特休啊，或是用平常的加班補休來請，會和家人、朋友一起出國」。

還有網友回應，「上班真的要出國好難，假很不好請」、「找有連假的時候，剩下出國天數用特休補」、「因為我上班是排班制，所以一個人想什麼時候就什麼時候去」、「自己出國，完全不想等朋友慢慢喬時間」。