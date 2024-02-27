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男友突然提分手！她追問出「真實原因」失望了　一票喊：不可原諒

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲男友突然和原PO提分手。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「我雖然有鼓勵他，但我覺得我內心是滿滿的失望。」一名女網友發文表示，男友日前以不想拖累為由，突然提分手，事後她追問原因，才得知對方因為「過年賭一把」賠了6位數的老婆本。只是知道真相後，即便男友懊悔，她也坦言沒辦法接受未來老公是個心存僥倖的人，因此不願重新交往。

這名女網友在臉書社團「匿名3公社」上發文表示，男友前幾天突然提分手，「他說他家環境不好，怕未來拖累我」。後來她再三追問，男友才老實說，「過年前他把他自己年終，因心魔欲望，想趁過年賭一把，結果不如預期，連同自己一些存款，總共輸了6位數的老婆本」。

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原PO當下不信，於是男友就拿出提款紀錄，並懊悔道歉，「說要讓我去找尋我自己的幸福，講一些很自卑的話」。得知真相後，原PO既生氣又無奈，但同時也接受分手的事實，因為她「沒辦法接受未來老公，是一個不定時心魔會出現，心存僥倖把自己存款拿去梭哈賭一把的人」。

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「賭輸了才在後悔，分手了才在後悔，人生哪來那麼多後悔」、「分得好，賭很難戒，因為不是為了錢而已，是為了贏的感覺」、「都成年人了，又不是小孩子，賭博是不可原諒的」。不過也有網友認為，「少來了啦！如果是贏六位數，結局肯定大逆轉」、「如果他梭哈贏了六位數呢？你今天就不會這樣講了啦！所以講來講去都是錢」。

原PO則在留言處回應，「6位數也是可能接近7位數耶，我只是講得比較委婉一點」。

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