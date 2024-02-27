預算只有3.5萬「出國能去哪？」　內行人激推1地：錢超夠又玩爽爽

▲預算只有3.5萬，該去哪個國家玩？（示意圖／桃機提供）



記者朱祖儀／綜合報導

雖然不少人認為出國玩CP值比較高，但如果加上機票，整體旅費仍是不小的數目。一名網友就好奇，如果預算只有3.5萬，想要去國外玩5、6天，應該要去哪裡呢？文章曝光隨即掀起討論，許多人都推薦可以去東南亞國家，其中最多人點名的是泰國，「錢超夠又好玩！」

原PO在Dcard發文表示，公司有給2萬元的旅遊津貼，自己只想再貼1.5萬元，好奇如果想要出國玩5、6天，但預算在3.5萬內，可以去哪裡？他也透露，自己比較注重住宿和吃飯，希望是有海鮮吃到飽的地方，目前爬文後偏好去中國大陸或是東南亞。

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文章曝光後，最多人推薦的是泰國，「去年暑假跟朋友去曼谷+芭達雅，總共五天四夜，機票、飯店、包車、吃吃喝喝加起來37000左右」、「泰國！錢超夠，芭達雅和曼谷都好玩，你可以查看看再決定」、「泰國+1，曼谷、芭達雅很夠了，每天玩爽爽哈哈」、「這價位首推泰國，可以玩得很開心，去年在泰國待了快兩個月」、「曼谷，泰國的飯店很競爭，很多頂級飯店的價格都沒有很高，跟台灣不能比的」、「我去曼谷5天花29000，包含所有伴手禮花費」。

▲不少人推薦可以去泰國。（示意圖／記者蔡玟君攝）



另外也有人認為，「北越，現在天氣很好很舒服，我1月參加的團，扣掉早鳥價約36000，但那家偏高檔，其他家類似的團會更便宜一點，有龍蝦吃到飽、海鮮塔、飯店buffet，也天天住五星級飯店」、「可以去三亞或廈門，然後住高檔一點的酒店」、「越南我4天花10500，都玩到嚇嚇叫了，有夠好玩，河內物價真滴優秀」、「濟州島，黑毛豬跟海鮮吃超爽，沒有買什麼美妝，花28000超推」、「海鮮的話很推潮汕或山東，那邊物價都很感人，很推」。