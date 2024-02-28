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彰化三姊弟出事路口！交長下令「退縮行穿線」　評估設人行道

▲▼彰化3姊弟遭撞路口行穿線為斜的。（圖／Cheap）

▲彰化3姊弟遭撞路口行穿線為斜的。（圖／Cheap）

記者李姿慧／台北報導

彰化伸港鄉年幼3姊弟22日在斑馬線，遭74歲男子無照駕駛休旅車撞飛，當時路口號誌為車輛直行綠燈，行人穿越線紅燈，肇因由警方調查中，雖路口設計不見得是主因，不過交通部長王國材看到路口行人穿越線是斜的，近日已開會下令改善，要求行穿線退縮，評估設人行道，盤點全台省道精進行人設施。

彰化國小3姊弟過馬路遭撞飛，震撼國人，警方調查，肇事男子74歲，當時行人穿越線為紅燈，車行方向雖然是綠燈，但肇事男子卻沒有駕照，且從未考過駕照，依舊無照駕駛上路，而事故肇事原因和肇事責任仍由警方調查釐清中。

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由於關注交通安全的網紅Cheap日前質疑肇事路口行穿線還是斜的，雖然該起事故主要肇因不見得是路口線型，正由警方釐清中，不過交通部長王國材看到路口為斜交，近日已開會下令要求公路局改善。

交通部長王國材接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，針對彰化該起案例，他已要求公路局對行人穿越線劃設要改善，應該要退縮，不要斜交這麼大角度；此外，過去省道大多非市區，或較為郊區，行人很少，因此行人設施也比較少，但現在省道沿線發展已經跟過往不一樣，這觀念也要改過來，省道行人設施可以更精進，以彰化這路口為例，也可評估增設人行道可行性。

▲▼交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材。（資料圖／記者李姿慧攝）

王國材指出，行政院核定4年400億元的「永續提升人行安全計畫」，其中內政部國土署有260億推動市區道路改善、公路局有140億推動省道改善，該計畫預計自今年到116年完成，公路局將透過4年計畫充分經費，針對省道完整檢討和改善，因此已要求公路局各地方分局盤點全台省道和檢討改善行人設施。

公路局則表示，公路局112年已改善662處曾經發生行人事故路口，針對彰化事故路口，本周內會再邀集學者專家重新檢核，協助進一步精進，後續年度也會針對省道所有路口進行檢視和改善，今年除了會把去年曾發生事故路口列為優先改善外，也會針對省道路寬、速度快、風險性高路口，以及省道跟省道交會口、路型不佳、斜交、Y字型等路段優先改善。

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