莽父酒駕又四貼自摔害死一子　檢求刑最高8年法院29日宣判

▲伍姓男子酒駕又與兒女四貼，自摔害死一子，遭檢方求刑最高8年。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

南投縣伍姓男子於112年3月12日酒駕騎乘機車，還搭載其年幼之未成年子女3人，卻不慎發生自摔事故，造成其中1位兒子死亡，觸犯酒後不能安全駕駛因而致人於死罪嫌；南投地方法院經近一年審理程序，於今日進行量刑調查並辯論，檢察官考量伍男為酒駕再犯犯行，且被害人年幼死亡，求處刑期建議加重至有期徒刑6年至8年間。

南投地檢署指出，本案為該署起訴之第2件《國民法官法》案件，而《國民法官法》於去年正式施行，第一階段適用之案件類型均為「故意犯罪因而發生死亡結果」者，考量人命關天，地院於去年10月開庭審理後，特別指派石光哲、陳俊宏等2位資深檢察官組成公訴專業團隊，積極蒞庭。

檢方今天主張被告伍男未有自首、情堪憫恕等法定本刑減輕事由，且認為依《刑法》第57條規定，考量伍男犯後雖坦認犯行，但其與被害人為父子，卻在酒後騎車搭載幼童出門，未如一般為人父者能慮及此舉除危害其他用路人，更對共乘的幼童造成高度危險、亡子幼小生命及未來無限可能就此終止；美滿家庭也因此破碎，家屬傷痛永遠無法彌補，其犯罪所生之危險及損害非輕，故認為本案量刑應上調至6年至8年間。

南投地院則指出，該院刑一庭（國民法官專庭）為審理本起公共危險案件，於26日下午進行國民法官及備位國民法官選任程序，由院檢辯三方於到場之41名候選國民法官中，依法共同選出6位國民法官、4位備位國民法官，並與庭長陳宏瑋、法官陳育良及蔡霈蓁3位職業法官共組合議庭，於今天上午起審理該案，預計29日下午召開記者會，說明該院受理首件國民法官案件宣判結果。