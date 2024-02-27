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社會 社會焦點 保障人權

客運輾斃老翁、3姊弟又遭撞飛！彰化縣全面清查行人通行動線

▲▼彰化縣政府全面清查檢視行人通行動線 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣日前發生國小3姊弟過馬路遭撞飛，2姊妹頭部重創，重度昏迷 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、吳佩蓁／彰化報導

彰化2月份接連發生重大車禍，先是杜姓老夫婦通過路口時，遭員林客運撞擊，造成1死1重傷，22日伸港鄉省道台17線與台61乙線交叉路口又發生3姊弟過馬路時，遭休旅車撞飛，2姊妹傷重昏迷，至今仍在與死神搏鬥，讓各界為之心疼與不捨，縣長王惠美27日指示交通及工務單位，應全面清查檢視行人通行動線，盼能優化行人通行環境，讓大家行的更安全。

▲▼彰化縣政府全面清查檢視行人通行動線 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣政府全面清查檢視行人通行動線 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

王惠美在擴大主管週報中表示，為避免車禍憾事一再發生，各局處要持續檢視行人通行動線，包括路口斑馬線設置問題，減少通行距離及時間，以免行動較慢的兒童、長者為搶時間通行必須用跑的，還要加強學校教育，學童過馬路前，要評估安全的通過時間，以免過馬路中途亮起紅燈，若紅燈亮起，千萬不要冒險通過。

王惠美同時指出，除了縣府本身轄管道路外，屬於公所轄管的部分，速函請各鄉鎮市公所針對人行空間安全性進行全面清查及改善，如果有屬於交通部主管道路，也儘速建請中央積極處理。

▲▼彰化縣政府全面清查檢視行人通行動線 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣長王美惠在擴大主管週報中，指示交通及工務單位，應全面清查檢視行人通行動線。（圖／記者唐詠絮翻攝）

交通處在報告中指出，過去1年「持續檢視行人通行動線」是業務重點，112年度包括已設置完成人行道長度約5263公尺、9處行人號誌專用時相之路口、50處行人號誌早開時相之路口、222處號誌提早於清晨4時由閃光恢復管制運作、15處號誌由時段性管制改為24小時管制、124處「行人穿越道線退縮」，保護行人通行安全。而在非號誌化路口改善部分，112年度共完成78處路口新設號誌、23處校園及高齡社區周邊路口新設行人專用號誌、514處路口新設標誌標線、20路段標線調整與改善作業，提升路口與路段之交通安全。

除了交通工程，在道路交通安全宣導部分，112年度邀請「路老師」結合村里長，深入地方基層辦理交通安全宣導共49場次，總計參與民眾達2267人。

交通處表示，113年度仍會持續推動各項行人安全措施，學校周邊、政府機關、醫療院所及行人較多的場域，增設綠底行人穿越道線、行人專用時相或早開時相，預計今年底可達成累積15處行人專用時相及100處行人早開時相。另外113年度預計改善人行道長度30.158公里、行人穿越道線退縮13處、行人穿越道線距離縮短16處、行人庇護島11處、路口人行道擴大7處、安全停等空間16處、人行道路障排除4處、路口照明改善17處，也會持續辦理路老師結合村里長之交通安全宣導，預計48場次。

在人行環境相關之執行計畫中，有關「提升道路品質計畫」及「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」均積極推展中，最新之「永續提升人行安全計畫」縣府亦與各公所正密切研商提案中，預計2月底前報送第1波提案，預估總計18案、經費3億6,283萬餘元，將於中央審議核定後儘速依程序施工，加速提升本縣行人通行環境。

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