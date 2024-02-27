年薪百萬髮型設計師出車禍！腦出血休養求償千萬　肇事司機下場曝

▲凃姓設計師騎車時與遊覽車發生車禍，休養1年無法工作。（圖／翻攝自Google Map）



記者黃資真／高雄報導

曾在髮型設計大賽獲得冠軍、年薪破百萬的凃姓髮型設計師，在2019年與遊覽車發生車禍，他休養1年後才重返工作崗位，而他向司機及其公司求償醫療費、不能工作損失、精神慰撫金等共1千萬餘元，不過法官指出凃男當時也有超速情況，需付2成責任，判賠874萬元。

凃男主張，2019年6月29日上午9時許，他騎車行經中華二路與同盟路口時，為了閃避遊覽車而打滑倒地，因而受有蜘蛛膜下腔出血、硬腦膜下出血、頭部創傷顱內出血、軀幹及肢體多處挫傷合併擦傷等傷害。

凃男表示，他臥床休息1年後才恢復健康，重回設計師崗位，因此向遊覽車司機及其公司提告，針對1年來支出的醫藥費、看護費、不能工作損失約100萬，以及因傷勞動能力減損40%，未來受到的損害，加上精神慰撫金，總計求償1137萬餘元。

陳姓司機表示，事發當下他的車速十分緩慢，是因他超速打滑肇事，且勞動能力減損所受損害金額，宜因法定基本工資計算；公司則稱，他已善盡僱用人選任、監督之注意義務，自不用負連帶賠償責任。

法官勘驗事發監視器發現，凃男騎車駛越慢車道停止線時，以可看見大車在右轉前行中，凃男卻未減速觀察大車動向，貿然前行試圖從大車前方繞過，將自己置於危險之中，進而在繞行的過程中失控自摔，加上凃男當時的車速經計算後約為43.49公里，已超過該路口速限40公里。

法官認為，雖然車禍事故鑑定報告中認定凃男無肇事責任，但均以路權為唯一判斷依據，漏未考量凃男自陷危險，且超速行駛影響其操控能力，應自負2成過失責任，判決司機與公司須賠償874萬餘元。可上訴。