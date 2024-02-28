甘肅遊行隊伍突遭麵包車「保齡球式」衝撞　司機酒駕釀禍致11人傷

記者魏有德／綜合報導

甘肅定西市安定區24日凌晨有一輛麵包車闖入「社火」遊行隊伍中，參與遊行表演的民眾走避不及，像打保齡球一樣被車輛衝撞在地，多人當場倒地痛苦呻吟，旁人連忙抱起數名傷勢較重的民眾在路上奔跑尋車送醫急救，現場一度混亂。

▲甘肅社火遊行隊員被麵包車衝撞，傷者被抱起送醫急救。（圖／翻攝百姓關注，下同）

《環球網》報導，事故發生後，定西市公安局安定分局交警大隊第一時間到達現場進行處置，將受傷人員立即送至醫院檢查治療。經診斷，1名傷者腦部輕微出血，3名傷者輕微骨折，其餘7名為輕微皮外擦傷。經鑒定，肇事司機李某血液中乙醇含量為68.51mg／100ml，屬飲酒駕駛機動車。

據肇事司機供述，他在2024年2月24日凌晨5時17分駕駛小型麵包車前往定西市安定區西水灣小區配送蔬菜，行至安定區正龍路路段時，撞向前往玉湖公園表演的李家堡鎮社火隊隊員。

一名遊行隊員的母親透露，「事發時，表演的隊員走在前面，（麵包車）就從後方撞上來，被撞的都是十幾二十歲打筒子鼓的女子。」

根據當地政府事後發出的通報顯示，目前，所有傷員傷情穩定，1人已出院；肇事司機已被公安機關控制，事故正在進一步調查處理中。