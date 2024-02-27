學測五標一次看！數B頂前標「提高1級分」　英文滿級分逾3千人

▲學測成績單今天寄發。（圖／記者楊惠琪攝）

記者許敏溶／台北報導

12萬餘人報考的113學年度學科能力測驗，今（27日）由大考中心公布各科成績及相關統計資料。被形容「近3年最難」的數B，滿級分人數1278人，比去年減少458人，而今年數B前標與均標也比去年少1級分，數A的頂標與前標比去年提高1級分，社會科頂標、前標與均標比去年提高1級分，國文科五標則和去年相同。其中英文滿級分人數達到3677人，也是五科中滿級分人數最多科目。

大考中心今上午公布學測成績及寄發成績單，也公布相關統計數據，包括各科5標（頂、前、均、後、底）、15級分制下原得總分與級分對照表，還有各科滿級分、零級分人數等相關資料，提供考生選填志願的參考。

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▲學測今天寄發成績單，並公布各科五標。（圖／記者許敏溶翻攝）

在各科五標部分，今年國文科五標（頂、前、均、後、底）分數為「13、12、11、9、8」，五標和去年相同；英文今年五標為「13、11、8、5、3」，除底標比去年下滑1級分，其餘四標都和去年一樣；數A今年五標為「12、10、7、5、3」，頂標和前標比去年提高1級分，底標則是比去年少1級分。

今年數B五標為「12、9、6、4、3」，前標、均標比去年下滑1級分，其餘三標都比去年一樣；社會科今年五標為「13、12、10、8、6」，除後標、底標和去年一樣，其餘三標都比去年增加1級分；自然科今年五標為「13、12、9、6、5」，除前標比去年增加1級分，其餘四標都和去年一樣。

今年學測共有12萬172人報名。大考中心表示，若考生對學測成績有疑義，今天起到3月4日止，到大考中心網站「學科能力測驗試務專區」註冊或登入個人專區，使用系統內申請成績複查功能登錄申請複查相關資料，而且考生複查成績，限用網路申請，沒在期限內完成申請手續並繳費者概不受理；複查結果通知書將在3月12日寄發，同時提供網路及電話語音查詢。

根據大學甄選入學委員會相關簡章，「繁星推薦」招生將在3月12至13日報名，3月19日公布第1類到第7類學群錄取名單，以及第8類學群（醫學系）第1階段篩選結果，預計6月3日前公布繁星第8類錄取名單。

至於大學「申請入學」招生，將在3月21日至22日辦理報名，3月28日公布第1階段篩選結果，5月16日至6月2日進行第2階段指定項目甄試，各校在6月3日前公布錄取名單，錄取生須在6月6日至7日登記就讀志願序，6月13日公布最後統一分發結果。

▲大考中心公布學測各科滿級分人數。（圖／大考中心提供）※點圖可放大