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學測自然滿級分大增1087人！比去年多7成　大考中心：難易度穩定

▲▼學測明天登場，今天下午開放考生查看考場。圖為師大附中考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲學測今天寄發成績單並公布五標，自然科滿級分人數比去年大增逾千人，增幅超過7成。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

12萬餘人報考的113學年度學科能力測驗，今（27日）由大考中心公布成績及相關統計資料。今年自然科滿級分人數達2631人，比去年1544人大增1087人、幅度超過7成，社會科滿級分也比去年增加超過3成，而近3年最難的數B，滿級分人數則是比去年減少458人、降幅約26%。大考中心表示，雖然滿級分人數有增減，但大致來說，五標和往年差不多，顯示試題難易度是穩定的。

今年學測共有12萬172人報名。根據大考中心最新公布統計資料，今年「國、英、數A、數B、社、自」6考科，滿級分人數分別為2970人、3677人、1333人、1278人、2277人、2631人。

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▲▼學測今天寄發成績單，並公布五標與滿級分人數。（圖／大考中心提供）

▲大考中心公布學測各科各級分人數。（圖／大考中心提供）※點圖可放大

至於0級分部分，「國、英、數A、數B、社、自」6考科分別為4人、7人、19人、79人、6人、6人，其中只有數B的0級分比去年增加3人，其餘科目0級分人數都比年減少2到10人。

若和去年相比，「國、英、數A、數B、社、自」6科滿級分人數，仍以英文科3677人最多，也比去年增加241人；滿級分最少為數B的1277人，比去年減少458人，降幅達26%；自然科滿級分人數比去年大增1093人，增幅超過7成，社會科滿級分人數比去年增加564人，增幅達到32％。

大考中心副主任岳修平表示，雖然自然科滿級分人數大增超過千人，但頂標分數和去年一樣，都是13級分，五標中僅前標比去年增加1級分，其餘四標都和去年一樣；數B狀況也類似，頂標和去年相同，僅前標和均標比去年少1級分，其餘三標都和去年相同，代表試題的難易度是穩定的。

▲▼學測今天寄發成績單，並公布五標與滿級分人數。（圖／大考中心提供）

▲大考中心中部學測近3年各科五標。（圖／大考中心提供）※點圖可放大

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