　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台科大新增數B不分系社會組名額　大二可選擇電資、設計等13系

▲▼台科大校門大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲台科大不分系申請入學首設數B社會組名額，大二分系可選擇電資、設計等系就讀。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

學測成績將在下周二（27日）公布，高中生可透過四年制申請入學管道進入科大就讀。台科大指出，今年高中生四技申請入學共有415個名額，更首度新增採計數學B的不分系社會組10個名額，之後可進入工程、設計等13個系就讀。另台科大也放寬一般生和清寒生發放獎學金資格，前者4科組合級分為2%（含以內），入學新生可領第一期40萬獎學金，後者累計前5%（含以內）則可領到累計最高70萬獎學金。

台科大教務長陳素芬表示，台科大不分系學生有多元背景，且延後在大二分流，對於志向尚未確認學生，可多元探索及跨領域學習，分流時學生可根據個人之專長興趣，不論是採計數A的自然組，或是採計數B的社會組學生，都可進入台科大工程、電資、管理、設計、人文社會等不同學院共13個系就讀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳素芬進一步說明，高中生以學測成績進入技職體系的科技院校，並不會排擠到普通大學個人申請的六個志願，反而多一個入學管道與選擇，非常鼓勵高中生充分利用四技申請入學管道。她也提醒，實作能力與產業連結度以及企業愛用人才，都是就讀台科大的優勢，也能學習技職同學們優點。

台科大資工系吳柏穎認為，台科大為台大系統成員，台大、台科大、台師大三校的資源豐富，學生可以雙主修、輔系、學程，不僅在修課上有更多選擇，參與社團活動時，也能和他校同學一起交流，是當初吸引他選讀原因之一。因此，他鼓勵高中學生在學時期，可以先準備多益和資工等相關檢定考試，如APCS（大學程式設計先修檢測）等，會是相當有利的備審資料。

特別的是，台科大為了吸引優秀學生，並提供清寒學生給予更多經費資源與關懷，大幅提高獎學金金額，也放寬一般生和清寒生發放獎學金資格。一般生4科組合級分為2%（含以內），入學新生可領第一期40萬獎學金，入學後維持學科成績，可續發放每期10萬元獎學金，最高可達70萬。清寒生四科組合級分累計前5%（含以內），最高可累計領到70萬獎學金。

ET快訊
快訊／遭攔車狂刺！男倒臥駕駛座　傷重不治
小姊妹昏迷指數僅3！家境清寒　縣府開設捐款專戶
快訊／「新沙洞老虎」突身亡　享年40歲
藍委質詢砲火猛！陳建仁插不上話　韓國瑜當「公道伯」這樣說
半套店「救了他蛋蛋」　小姐一摸：不對勁！25歲男罹睪丸癌
快訊／中職熱身賽辦在台北大巨蛋　票價出爐
女版晚安小雞！自導自演　涉案3人放警察鴿子
被撞前畫面曝！大姊幫弟弟拿餐袋　頻回頭照顧弟妹

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

窮小子「娶到500萬老婆」　結婚7年超悲慘！岳父嗆：吃軟飯廢物

年輕人為何不生小孩？　網點出2殘酷現實：看看台灣什麼環境

密集恐懼！小黃瓜「長滿白頭粉刺」想退貨　真相曝光：新鮮又好吃

南投燈會無人機展演確定全數取消　縣府道歉：將向廠商求償

最「吸金」YouTuber換她當！苗博雅1月「狠賺107萬」擠下館長奪冠

就差你一臂之力！高鐵「助學計畫」倒數1周　捐助弱勢孩童

大一兒「偷偷花光學費」急call哭窮！她心軟支援　老公怒提離婚

台科大新增數B不分系社會組名額　大二可選擇電資、設計等13系

朋友買鹽！給100找錢「回來變400元」　他氣炸絕交

辣妹「抬腳除陰毛」4分半片沒上馬賽克！一票看呆：現在這麼開放喔

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

台灣生活成本遠高於美國　男揭買房購物對照差很大

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

遭1.1萬伏特電擊！台電30歲工程員插管搶命　驚悚爆閃瞬間曝

Twitch怪物新人被停權！小號運動內衣熱舞「失誤露出」粉絲哭了

窮小子「娶到500萬老婆」　結婚7年超悲慘！岳父嗆：吃軟飯廢物

年輕人為何不生小孩？　網點出2殘酷現實：看看台灣什麼環境

密集恐懼！小黃瓜「長滿白頭粉刺」想退貨　真相曝光：新鮮又好吃

南投燈會無人機展演確定全數取消　縣府道歉：將向廠商求償

最「吸金」YouTuber換她當！苗博雅1月「狠賺107萬」擠下館長奪冠

就差你一臂之力！高鐵「助學計畫」倒數1周　捐助弱勢孩童

大一兒「偷偷花光學費」急call哭窮！她心軟支援　老公怒提離婚

台科大新增數B不分系社會組名額　大二可選擇電資、設計等13系

朋友買鹽！給100找錢「回來變400元」　他氣炸絕交

辣妹「抬腳除陰毛」4分半片沒上馬賽克！一票看呆：現在這麼開放喔

能源公司全額資助　嘉基提供球員專業運動醫療防護與治療

被玉女歌手控詐騙提告千萬！　小蟲「現身」為周蕙激動爆淚

一濕足成千古恨！99%媽咪都有的痛　好市多神物　全家真滿意!

薛瑞元沙啞備詢！　「暖男院長」韓國瑜心疼皺眉：薛部長坐著好不好

窮小子「娶到500萬老婆」　結婚7年超悲慘！岳父嗆：吃軟飯廢物

陳重廷對西武99號村田怜音印象深刻　身材高大還有靈活身手

陸對台工作會議召開　王滬寧：掌握實現統一「戰略主動」

蔡沐妍告訴女兒「不能騎大象」　被反問1句話答不出：對啊為什麼？

新材質球衣「太透」引民怨　大聯盟官方允諾將改善

快訊／男攔車理論突持刀狂刺！台南前里長倒臥駕駛座　傷重不治

一包不到11元 東森幣折後最低897元

生活熱門新聞

警專生開毒趴高調PO網　學長看不下去：快去抓她

唐吉訶德驚見「史上最強小廢物」　網笑：無人可超越

晚安小雞有救了！知情人士爆有「貴人相助」

選哪隻貓咪超準心測！看透你內心深處的隱藏屬性

她待業每天睡到中午　崩潰：該做什麼

客人買完菜！過半小時回攤販「下跪喊救命」

3姊弟家境不好！PTT怒見「74歲男高速撞擊」：公開鞭刑

3姊弟遭撞現場「空拍照曝行穿線斜的」　Cheap籲：健檢全台行人設施

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

元宵濕冷！北台冷氣團探10℃

元宵節3星座財運旺　刮刮樂中獎機會高

元宵要來了！補年頭運6招旺財法一次看

為何不學日本做「人行道圍欄」？全場搖頭

元宵補財庫　拜財神避開2樣水果

更多熱門

相關新聞

學測逾千人提早1分鐘響結束鈴　大考中心分3樣態補償考生

學測逾千人提早1分鐘響結束鈴　大考中心分3樣態補償考生

113學年學測數A考試時，左營高中考場因結束鈴提前1分鐘誤響，導致學生被迫提早收卷。根據大考中心統計，數A共有35間試場、1136位考生到考，調查顯示，受影響分成三種樣態，包括受影響80秒、26秒與0秒。大考中心表示，將根據受影響時間長短計算該試場到考生補償分數，並今天並未公布實際公式，若根據過去公式，考生原始分數越高，補償分數將越多。

學測考生「自首沒帶證件」！大考中心決議「不扣分」原因曝

學測考生「自首沒帶證件」！大考中心決議「不扣分」原因曝

台科大推伴讀制帶來雙贏　弱勢生申請還可領取補助

台科大推伴讀制帶來雙贏　弱勢生申請還可領取補助

學測成績將公布　專家教戰「甄選入學」準備：先選出20個目標志願

學測成績將公布　專家教戰「甄選入學」準備：先選出20個目標志願

學測英文作文考「機器人」　學生想要AI大數據提供交友參考

學測英文作文考「機器人」　學生想要AI大數據提供交友參考

關鍵字：

台科大學測四技申請入學不分系

讀者迴響

熱門新聞

阿伯有事沒接送！彰化3姊弟放學慘遭休旅車撞飛

警專女學生被強制驗尿　5星飯店貼毒趴照辯：是鹽巴

傳播妹遭火鍋毀容！連私密處也燙傷　女經紀僅判刑8月

警專生開毒趴高調PO網　學長看不下去：快去抓她

唐吉訶德驚見「史上最強小廢物」　網笑：無人可超越

晚安小雞有救了！知情人士爆有「貴人相助」

嫩模揭「波霸杯富商」5年1億性愛合約　控隱瞞已婚趁醉性侵

女中士約砲人夫排長　逢甲門口下跪洗門風

跟Toyz爆熱戀「篠崎泫深夜崩潰發聲」

3姊弟遭撞命危！阿伯「眼睛開刀」1天沒接遇劫

即／彰化9歲妹昏迷指數降為3！　彰基：承擔所有醫療費用

獨／家長帶武士刀到校談判　師生驚魂1.5hrs

快訊／黃品源55歲爆再婚「娶俄羅斯美女」新娘身份曝光

選哪隻貓咪超準心測！看透你內心深處的隱藏屬性

關韶文離開台灣！

更多

最夯影音

更多
魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻
Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面