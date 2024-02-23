台科大新增數B不分系社會組名額　大二可選擇電資、設計等13系

▲台科大不分系申請入學首設數B社會組名額，大二分系可選擇電資、設計等系就讀。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

學測成績將在下周二（27日）公布，高中生可透過四年制申請入學管道進入科大就讀。台科大指出，今年高中生四技申請入學共有415個名額，更首度新增採計數學B的不分系社會組10個名額，之後可進入工程、設計等13個系就讀。另台科大也放寬一般生和清寒生發放獎學金資格，前者4科組合級分為2%（含以內），入學新生可領第一期40萬獎學金，後者累計前5%（含以內）則可領到累計最高70萬獎學金。

台科大教務長陳素芬表示，台科大不分系學生有多元背景，且延後在大二分流，對於志向尚未確認學生，可多元探索及跨領域學習，分流時學生可根據個人之專長興趣，不論是採計數A的自然組，或是採計數B的社會組學生，都可進入台科大工程、電資、管理、設計、人文社會等不同學院共13個系就讀。

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陳素芬進一步說明，高中生以學測成績進入技職體系的科技院校，並不會排擠到普通大學個人申請的六個志願，反而多一個入學管道與選擇，非常鼓勵高中生充分利用四技申請入學管道。她也提醒，實作能力與產業連結度以及企業愛用人才，都是就讀台科大的優勢，也能學習技職同學們優點。

台科大資工系吳柏穎認為，台科大為台大系統成員，台大、台科大、台師大三校的資源豐富，學生可以雙主修、輔系、學程，不僅在修課上有更多選擇，參與社團活動時，也能和他校同學一起交流，是當初吸引他選讀原因之一。因此，他鼓勵高中學生在學時期，可以先準備多益和資工等相關檢定考試，如APCS（大學程式設計先修檢測）等，會是相當有利的備審資料。

特別的是，台科大為了吸引優秀學生，並提供清寒學生給予更多經費資源與關懷，大幅提高獎學金金額，也放寬一般生和清寒生發放獎學金資格。一般生4科組合級分為2%（含以內），入學新生可領第一期40萬獎學金，入學後維持學科成績，可續發放每期10萬元獎學金，最高可達70萬。清寒生四科組合級分累計前5%（含以內），最高可累計領到70萬獎學金。