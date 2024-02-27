學測逾千人提早1分鐘響結束鈴加分　大考中心：56人提高1級分　

▲左營高中數A考試結束鈴提前響起，大考中心表示，共56人提高級分。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

113學年學測數A考試時，左營高中考場因結束鈴提前1分鐘誤響，導致學生被迫提早收卷。大考中心今（27日）表示，數A共有35間試場、1136位考生到考，受影響考生為1065人，根據107年考試委員會通過公式，分別加分0.01至0.49分，換算級分後，僅有56人提高級分，範圍從原本6至14級分，提高為7至15級分。

今年學測數A考試時，左營高中考場結束鈴聲提早1分鐘，在10時59分響起，當時有的監考老師知道誤響而未收考卷，但也有監考老師則是完全未發回考卷，學生抱怨考試不公，甚至當場痛哭流涕。

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大考中心考試委員會上周召開委員會議，針對左營高中數A考試時考試鈴聲提早響起進行討論，並區分出3種樣態，A類為提早鈴聲響畢收卷且未發還；提早鈴聲響畢未收卷，但監試人員未宣布繼續作答；聽到廣播延長時間，但試題本無效發還，A類試場評估受影響時間80秒。

B類則是提早鈴聲響畢未收卷，且監試人員有明確宣布繼續作答，但未依結束鈴聲響畢後收卷，而B類試場評估受影響時間26秒。C類則是提早鈴聲響畢未收卷，且監試人員有明確宣布繼續作答，在延長考試結束鈴聲響畢後收卷，C類試場評估受影響時間0秒。

大考中心表示，上述3種樣態，扣除0秒考生，總計獲得補償為1065人，由於原始分數越高，獲得補償加分越高，所以分別加分0.01至0.49分，若換算級分後，僅有56人提高級分，範圍從原本6至14級分，提高為7至15級分。