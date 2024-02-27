大學學測成績今公布　上午9時開放網路查詢

▲學測今寄發成績單，上午9時起，考生可上網查成績。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

113學年度大學學測成績及各科5標等統計資料今（27日）公布，成績通知單也在今天寄發，並提供網路和語音查詢服務，報名資料有填手機號碼的考生，會收到簡訊通知成績。學測主辦單位大考中心提醒考生，如對成績有疑義，可從今起至3月4日上網申請成績複查，複查結果通知書3月12日寄發。

大考中心今除公布學測成績，也公布各科級分人數百分比累計表及「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」五項成績標準。考生可用學測成績來參加大學甄選入學（繁星推薦和申請入學）招生管道，各校系可從學測5科中，最多選擇參採4科的成績。

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大考中心指出，今天上午9時起，考生可至大考中心網站「113學科能力測驗試務專區」查詢成績，查詢服務開放至8 月31日止。學測成績以60級分制表示的成績查詢服務，將於4月9日開放查詢。

大考中心表示，集體報名者，成績單以寄交及電子郵件給報名單位轉發考生；個別報名者，則寄至考生的通訊地址。如欲查詢成績通知單寄發情形，集體報名者，請洽集體報名單位；個別報名者，請致電大考中心（02-23661416 轉 608）洽詢。申請補發成績通知單自2月29日起至3月4日止，逾期不予受理。

根據大學甄選入學委員會相關簡章，「繁星推薦」招生將於3月12日至13日報名，3月19日公布第1類到第7類學群錄取名單，以及第8類學群（醫學系）第1階段篩選結果，預計6月3日前公布繁星第8類錄取名單。

至於大學「申請入學」招生，將於3月21日至22日辦理報名，3月28日公布第1階段篩選結果，5月16日至6月2日進行第2階段指定項目甄試，各校於6月3日前公布錄取名單，錄取生須於6月6日至7日登記就讀志願序，6月13日公布最後統一分發結果。