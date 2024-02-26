參加高價營隊「購買學習歷程」沒用　學團與大學：別花冤枉錢　

▲學生團體EdYouth今開記者會，提醒考生不要花冤枉錢買學習歷程。（圖／EDYouth提供）

記者楊惠琪／台北報導

學測明公布成績，考生從3月將進入個人申請階段，學生團體EdYouth 今（26）日邀集陽明交大、台大校方與學生代表舉行記者會，呼籲教育部、數發部重視學習歷程檔案商品化與惡性競爭問題。來自金門的台北大學學生蔡其曄分享，頻繁參加營隊並非大學端關注重點，因離島交通不便，他聚焦在地參與挖掘在地議題，反而獲得教授青睞，提醒考生不要砸大錢進行「軍備競賽」。

EdYouth理事長、台大政治系學生李瑞霖表示，學習歷程商品化問題嚴重，網路搜尋隨處可見，有眾多高價的代寫代做商品及營隊，動輒數萬元，民間代寫代做包套喊價10萬至20萬元，呼籲教育部和數發部針對電商平台販售學習歷程檔案商品的狀況訂定相關規範，減少學習歷程檔案帶來的負面影響。他並提醒考生，學習歷程重點在學習過程，千萬不要花冤枉錢購買。

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台北大學學生蔡其曄說，自己就讀金門在地高中，充分感受偏鄉資源不足，因離島交通不便，乾脆省下報名營隊的費用與交通費，透過「在地參與」發掘當地社會議題，在面試中反而獲大學教授青睞，可見頻繁的營隊參與，並非大學端最在意的部分，參與歷程學習的成長、得到的收穫才是大學端關注焦點。

與會的大學校方代表也疾呼，參加高價營隊、購買學習歷程意義不大。陽明交大教務長陳永昇表示，代寫代做或用AI產生華麗文章，都是類似模版，無法獲得高分，重點應是呈現自己的獨特和省思。台大副教務長陳林祈也說，代寫代做、參加營隊只是花很多冤枉錢，不僅沒有用，還有抄襲爭議，台大新生有「豐功偉業或特殊經歷」占比僅1成，且至少有8成以上老師可看出資料真實性，況且還有後續口試可輔助辨識選才。

大學生代表、東吳大學學生洪振翔指出，坊間就有很多免費資源能善加使用，但大多需要學生自行報名，希望教育部鼓勵高中教師宣導各項學習歷程檔案的輔助資源，使這些資訊更加公開，降低學生間的資訊落差。