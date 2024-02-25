元宵遶境北港整晚放鞭炮...祖厝慘燒毀！屋主盼盡速查明原因

記者蔡佩旻／雲林報導

昨日元宵夜雲林北港朝天宮辦理上元平安遶境至凌晨仍鞭炮聲不斷，凌晨0時57分許在神轎隊伍行經義民路後，不久即傳出義民路83巷內有廢棄平房起火燃燒，木造結構加上風勢助長，烈焰火勢迅速竄燒。今（25）日雲林縣消防局人員前往進行火調鑑識作業；屋主表示，祖厝已20多年未住人，盼釐清起火原因。

▲元宵夜北港鎮義民路巷弄火警，今日火調人員前往現場調查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



屋主今日受訪表示，「是隔壁鄰居打電話通知母親，母親讓我們前來查看情況，平常都是居住於外縣市，這裡是祖厝，大約逾20多年沒人居住。」針對火警發生屋主並未多加評論，僅說「碰到這事都是不願意」，盼能盡快釐清原因。

▲元宵夜北港鎮義民路巷弄火警烈焰衝天。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

對面鄰居回憶昨夜大火仍心有餘悸指出，案發當時已經熄燈就寢，但因外面仍有燃炮、熱鬧、人車鼎沸的聲音，尚未真的睡著。一開始聽見喧嘩的異樣吵雜聲，又聽見材木柴燒的霹裂聲，從二樓開窗一看才發現不得了，竟然燒起來，火勢相當大，但是一下子就湧進許多人一起協助滅火。

▲廢棄平房全面燃燒，觸目驚心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣消防局北港分隊長陳思淵說明，今日凌晨0時57分的接獲指揮中心通報轄區義民路83巷有一場自宅火警，立刻出動了8車16人到達現場發現建築物已經全面燃燒，隨即部署2條水線執行滅火控制跟周邊戒防護，同時找到鄰居查明起火建築為空屋，長時間無人居住，初步估計燃燒面積大概是20平方公尺，經搜索內部亦無任何人員，至於是否為廟會活動炮竹或鞭炮導致，仍須待火調人員勘查確定。

▲今日屋主與火調人員一同回到火警現場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）