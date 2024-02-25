黃牌重機過彎失控衝越防撞桿！18歲騎士與休旅車對撞　送醫不治

在高雄市一名女騎士等待紅燈時，發生了一件驚奇的事情。原來是一隻米克斯狗突然跳上她的機車踏板，像是熟悉的朋友一般，並不擔心自己的行為引起騎士的困擾，反而一派輕鬆要「搭便車」。女騎士趕緊騎到派出所報案，才知道這隻狗狗是走失毛孩，在警察協助下已經平安返家。