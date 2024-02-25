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社會 社會焦點 保障人權

黃牌重機過彎失控衝越防撞桿！18歲騎士與休旅車對撞　送醫不治

記者蔡文淵、莊智勝／苗栗報導

苗栗縣三灣鄉台3線103.6公里處24日中午12時許發生一起死亡車禍。一名18歲的李姓男子騎乘黃牌重機行經事發路段時，疑似過彎失控衝越路中防撞桿，與對向另輛休旅車發生碰撞，李男當場倒地意識不清，經緊急送醫搶救後仍宣告不治。

▲▼苗栗台3線車禍，18歲騎士亡。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲李男騎機車衝越路中防撞桿，與對向白色休旅車發生碰撞。（圖／記者蔡文淵翻攝）

救護人員獲報趕抵現場時，李男已經沒有呼吸心跳，經緊急處置後送往為恭醫院搶救，惟傷勢過重最終仍宣告不治。警方調查，雙方均無酒駕，詳細肇事原因尚待釐清。

▲▼苗栗台3線車禍，18歲騎士亡。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗台3線車禍，18歲騎士亡。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗台3線車禍，18歲騎士亡。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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