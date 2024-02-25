雲林北港「龍耀雲騰慶元宵」 湧進數千遊客禮讚媽祖

▲雲林北港朝天宮禮讚媽祖-龍耀雲騰元宵晚會熱鬧滾滾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港朝天宮、笨港文教基金會與縣政府於昨（24）日晚間舉辦「禮讚媽祖元宵晚會」及「龍耀雲騰慶龍年元宵踩街」；縣長張麗善表示，今年逢朝天宮建宮330週年，更是「北港進香」獲文化部列為國家重要民俗，成為全國唯一有兩項重要民俗保存者宮廟，特地一起歡喜慶元宵與大家禮讚媽祖亦為所有鄉親祈福。

張麗善指出，北港鎮有豐富的文化資產、傳統工藝大師，這幾年在董事長蔡咏锝及全體董監事努力下，在宗教文化推動及各項公益活動推動蒸蒸日上，創下多項傲人的紀錄，尤其日前文化部公告「北港進香」成為全國第23個重要民俗，「財團法人北港朝天宮」為保存者，朝天宮也成為國內唯一傳承「北港進香」與「朝天宮迎媽祖」兩項重要民俗的保存者。

▲雲林北港朝天宮禮讚媽祖-龍耀雲騰元宵晚會熱鬧滾滾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善表示，縣府全力推動香客變遊客，將北港燈會推向國際，連年獲得國際大獎，另積極打開北港糖廠，推動鐵道文化廊道，修復糖廠倉庫舉辦農業設計展、厚工學等活動，提升整個北港觀光經濟，縣府將積極推動大北港科技園區，北港風華再現指日可待。

笨港文教基金會舉辦「龍躍雲騰」慶龍年元宵踩街活動，吸引3千多人參加，大小朋友帶著各種造型的提燈齊聚北辰國小，欣賞各社區表演節目後，在基金會董事長吳俊宏手提朝天宮萬年聖火前導下，在北港市區踩街，熱鬧喜氣。

朝天宮董事長蔡咏鍀表示，今年為北港朝天宮建宮330週年，也首次將媽祖遶境、元宵晚會、上元法會皆於元宵節正日舉行，將新春的納福、信眾的祈福、媽祖的賜福、團聚的幸福、國泰民安的滿福全部融合，可以說五福臨門皆在元宵開始，龍年讓大家感受到北港媽祖滿滿的愛。

蔡咏鍀強調，朝天宮今年起將陸續推出更多藝文與媽祖文化相關活動，希望讓全球善信共襄盛舉，透過更多國外活動，讓全球延靈北港媽祖之友宮及所有善信都能感受北港媽祖的慈悲。

▲民眾變裝參與「龍耀雲騰慶龍年元宵踩街」，湧進上千人擠共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）