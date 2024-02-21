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1.6萬顆燈籠綴太平老街！　2024斗六市燈海節...狂歡3天慶元宵

▲斗六市太平老街元宵燈籠高高掛！公所首次舉辦的「2024斗六市燈海節-萬顆燈籠慶元宵」活動將於2月23日起隆重登場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市太平老街元宵燈籠高高掛！公所首次舉辦的「2024斗六市燈海節-萬顆燈籠慶元宵」活動將於2月23日起隆重登場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市公所首次舉辦2024斗六市燈海節「萬顆燈籠慶元宵」，23日起連續3天在燈籠高掛的太平老街隆重登場。活動有多組知名樂團、街頭藝人及表演團體，結合豐富的市集攤販及手作活動，在一萬六千多顆的燈籠海下，為太平老街增添許多色彩。今（21）日市長林聖爵召開記者會，邀請全國鄉親共襄盛舉。

斗六市長林聖爵表示，燈海節以太平老街上由斗六市 18 所國中小學的學生共同參與繪製的一萬六千盞燈籠為背景，讓參與活動的遊客體驗感受斗六熱鬧的氛圍，達到活化老街的效果，同時也很感謝縣政府的大力支持與補助經費，讓活動可以舉辦的更加豐富有趣。

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活動舞台節目相當精彩，第一天節目內容有「Scoil Rince Taiwan台灣愛爾蘭舞團」、「魔術表演」、「榴中腰鼓隊表演」、「雜耍特技」、「DA-Song阿嘎」及最後壓軸是曾獲金曲獎的「Crispy脆樂團」。第二天節目內容有「雲林國小熱舞團」、音樂祭知名樂團「芒果醬Mango Jump」、「救護G樂團」、「小丑活動」、「王哲威、蔡羽忻」以及兩場的「猜燈謎活動」最後壓軸同樣是音樂祭知名樂團「溫蒂漫步Wendy Wander」。第三天節目內容有「美猴王報喜秀」、「肆月&炭烤幸福阿民」、知名歌手「舞思愛」、「王宏恩」及壓軸由曾獲金曲獎的「麋先生MIXER」為活動畫下完美句點。

▲斗六市太平老街元宵燈籠高高掛！公所首次舉辦的「2024斗六市燈海節-萬顆燈籠慶元宵」活動將於2月23日起隆重登場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市太平老街元宵燈籠高高掛！公所首次舉辦的「2024斗六市燈海節-萬顆燈籠慶元宵」活動將於2月23日起隆重登場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

除了舞台表演外，三天的活動更結合豐富多樣的市集攤販，讓參與活動的民眾除了欣賞表演外，還能享受逛市集的樂趣。現場也規劃多樣手作活動，包含「手作爆米香」、「手作捏麵人」、「手作奶油膠小夜燈」邀請傳統工藝師傅蒞臨現場教學！讓燈海節現場更加熱鬧。還有分享活動貼文可獲得代表龍年的「蛋蛋龍」造型提燈，讓民眾感受到濃厚的元宵氛圍。

「2024斗六市燈海節」為期三天，每日都有限量龍年特色小提燈「蛋蛋龍」，只要在活動前三天分享活動貼文就可以免費領取，市長林聖爵邀請全國各地的朋友來斗六，逛老街、賞燈籠、看表演，共度元宵佳節。

 

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