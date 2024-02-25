元宵夜驚魂！北港木造屋突大火　不排除遶境煙火炮竹釀禍

記者蔡佩旻／雲林報導

農曆元月十五元宵節又俗稱小過年，許多地方均舉辦燈會、廟會越夜越熱鬧，雲林北港朝天宮昨日元宵上元平安遶境，至凌晨仍鞭炮聲不斷，未料，今（25）日凌晨隔熱鬧街上不遠，義民路巷弄一處木造廢棄屋突傳火警，在風勢助長下烈焰猛竄，幸警消獲報趕抵搶救，於30分鐘迅速撲滅，幸無人受傷，起火原因尚待釐清。

▲元宵夜北港鎮義民路巷弄一處木造廢棄屋突傳火警，因風勢助長烈焰猛竄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

昨日元宵佳節北港朝天宮展開上元平安遶境，神轎隊穿梭小鎮街道，民眾燃炮迎接相當熱鬧，今日凌晨0時57分，在神轎隊伍行經義民路後，不久即傳出義民路83巷內有廢棄平房起火燃燒，木造結構加上風勢助長，烈焰火勢迅速竄燒，驚動附近所有民眾及巷內住戶。

▲元宵夜北港鎮義民路傳火警，木造廢棄屋全面起火。（圖／翻攝自笨港公堂大群組）

雲林縣消防局派遣第三大隊、北港分隊、水林分隊、元長分隊出動各式消防車7部、救護車1部、消防人員16人、義消人員23人前往，現場由第三大隊長陳岳謄指揮搶救。因巷路狹小、建築緊鄰，陷入完全燃燒情況一度危急，警消人員佈設水線從鄰宅灌水阻絕火勢擴散，迅速在30分鐘後將火撲滅，燃燒面積約20平方公尺，幸未造成人員傷亡。

▲元宵夜北港一處木造廢棄屋傳火警，火勢猛烈嚇壞附近住戶。（圖／翻攝自笨港公堂大群組）

民眾將現場驚險畫面分享至LINE社群，有民眾懷疑起火原因不排除是沖天炮或煙火引起，至於是電線走火亦或人為因素，將由雲林縣消防局火調小組鑑識釐清。

▲民眾懷疑起火原因不排除是沖天炮或煙火引起，詳情由消防局火調小組鑑識中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）