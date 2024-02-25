　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

元宵夜驚魂！北港木造屋突大火　不排除遶境煙火炮竹釀禍

記者蔡佩旻／雲林報導

農曆元月十五元宵節又俗稱小過年，許多地方均舉辦燈會、廟會越夜越熱鬧，雲林北港朝天宮昨日元宵上元平安遶境，至凌晨仍鞭炮聲不斷，未料，今（25）日凌晨隔熱鬧街上不遠，義民路巷弄一處木造廢棄屋突傳火警，在風勢助長下烈焰猛竄，幸警消獲報趕抵搶救，於30分鐘迅速撲滅，幸無人受傷，起火原因尚待釐清。

▲元宵夜北港鎮義民路巷弄一處木造廢棄屋突傳火警，因風勢助長烈焰猛竄。（圖／翻攝自笨港公堂大群組）

▲元宵夜北港鎮義民路巷弄一處木造廢棄屋突傳火警，因風勢助長烈焰猛竄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

昨日元宵佳節北港朝天宮展開上元平安遶境，神轎隊穿梭小鎮街道，民眾燃炮迎接相當熱鬧，今日凌晨0時57分，在神轎隊伍行經義民路後，不久即傳出義民路83巷內有廢棄平房起火燃燒，木造結構加上風勢助長，烈焰火勢迅速竄燒，驚動附近所有民眾及巷內住戶。

▲元宵夜北港鎮義民路巷弄一處木造廢棄屋突傳火警，因風勢助長烈焰猛竄。（圖／翻攝自笨港公堂大群組）

▲元宵夜北港鎮義民路傳火警，木造廢棄屋全面起火。（圖／翻攝自笨港公堂大群組）

雲林縣消防局派遣第三大隊、北港分隊、水林分隊、元長分隊出動各式消防車7部、救護車1部、消防人員16人、義消人員23人前往，現場由第三大隊長陳岳謄指揮搶救。因巷路狹小、建築緊鄰，陷入完全燃燒情況一度危急，警消人員佈設水線從鄰宅灌水阻絕火勢擴散，迅速在30分鐘後將火撲滅，燃燒面積約20平方公尺，幸未造成人員傷亡。

▲元宵夜北港鎮義民路巷弄一處木造廢棄屋突傳火警，因風勢助長烈焰猛竄。（圖／翻攝自笨港公堂大群組）

▲元宵夜北港一處木造廢棄屋傳火警，火勢猛烈嚇壞附近住戶。（圖／翻攝自笨港公堂大群組）

民眾將現場驚險畫面分享至LINE社群，有民眾懷疑起火原因不排除是沖天炮或煙火引起，至於是電線走火亦或人為因素，將由雲林縣消防局火調小組鑑識釐清。

▲元宵夜北港鎮義民路巷弄一處木造廢棄屋突傳火警，因風勢助長烈焰猛竄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲民眾懷疑起火原因不排除是沖天炮或煙火引起，詳情由消防局火調小組鑑識中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►「受天宮結界」亂停車妨礙施工...慘被鷹架包圍　民眾拍照朝聖

►雲林耕耘機上路「留下滿路泥巴」　害女騎士慘摔多處擦傷

►男車停KTV前未熄火就進入　警眼尖盤查...目視就看到毒品

►西螺福興宮與臺灣吧合作推「翠茶燈龍」　首度亮相超吸睛

►1.6萬顆燈籠綴太平老街！　2024斗六市燈海節...狂歡3天慶元宵

ET快訊
快訊／過彎失控對撞！　18歲重機男宣告不治
蘋果iOS 17爆災情！　通話聲音「完全聽不到」　
缺採購助理！　電子公司「狂收大神履歷」傻了
19歲男大生割包皮　醫翻開一看：不幸的事發生了
台積電熊本廠「24小時施工」不夜城！　3件事贏過美國廠
快訊／7縣市低溫特報！　北北基恐跌破10度
鹿耳門煙火炸傷人！　夫妻滿地血「痛到狂抖」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

元宵遶境北港整晚放鞭炮...祖厝慘燒毀！屋主盼盡速查明原因

黃牌重機過彎失控衝越防撞桿！18歲騎士與休旅車對撞　送醫不治

台南按摩養生館暗藏春色！　警夜襲包廂查獲「連結ing」

沒戴安全帽、轉彎未打方向燈　屏東2騎士酒駕被抓包

內湖特斯拉突停路中！後車狂叭也不走　車窗搖下濃濃酒味慘了

上個月剛入手BMW！高雄男酒駕闖紅燈慘了　眼睜睜看警開走新車　

疑機車遭盜賣傷人挨告　新北男砸車縱火！苦主喊冤：跟他不熟

台南鹿耳門煙火秀傳意外！夫妻遭炸傷畫面曝　滿地血「痛到狂抖」

太座沒安好！她疑夫買春…帶警「衝飯店抓猴」　竟先搜出毒品

彰化小姊妹仍陷重度昏迷！與死神拔河...醫療團隊禱告畫面曝

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

前NCT成員Lucas劈腿退團「曾想不開」　認當時很不正常：太孤單了

肇事伯不識字才沒考駕照！　撞3姊弟自責...到處求神祈禱

名車突衝路邊整排機車　外送員卡車底宣告不治

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

服刑父赴院探遭撞2女兒　聽爸喊名！妹心律起反應

新莊賓士車突暴衝！女外送員「頭破腳變形」亡　肇事駕駛是他

妹子討厭別人叫她洪婕菡　要求4聲變2聲：我說的算！

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

元宵遶境北港整晚放鞭炮...祖厝慘燒毀！屋主盼盡速查明原因

黃牌重機過彎失控衝越防撞桿！18歲騎士與休旅車對撞　送醫不治

台南按摩養生館暗藏春色！　警夜襲包廂查獲「連結ing」

沒戴安全帽、轉彎未打方向燈　屏東2騎士酒駕被抓包

內湖特斯拉突停路中！後車狂叭也不走　車窗搖下濃濃酒味慘了

上個月剛入手BMW！高雄男酒駕闖紅燈慘了　眼睜睜看警開走新車　

疑機車遭盜賣傷人挨告　新北男砸車縱火！苦主喊冤：跟他不熟

台南鹿耳門煙火秀傳意外！夫妻遭炸傷畫面曝　滿地血「痛到狂抖」

太座沒安好！她疑夫買春…帶警「衝飯店抓猴」　竟先搜出毒品

彰化小姊妹仍陷重度昏迷！與死神拔河...醫療團隊禱告畫面曝

楊寶楨快要復出了？　媒體人曝：回訊息說「休息夠了」

元宵遶境北港整晚放鞭炮...祖厝慘燒毀！屋主盼盡速查明原因

睡進櫻花林！新竹豪華露營「最新露營車」開箱　走進獵徑中烤棉花糖

夏立言率團訪中「不排斥與陸官員見面」　將對陸船2死表達哀悼

黃牌重機過彎失控衝越防撞桿！18歲騎士與休旅車對撞　送醫不治

日本仍在過苦日子？謝金河：日圓貶值是「必要之惡」

周曉涵才說「最刺激的過去了」　剛「辦完事」衣褲凌亂畫面曝光！

《灌籃高手》電影版驚傳不上串流！真人廣告掀轟動…網揭作者1堅持

台南按摩養生館暗藏春色！　警夜襲包廂查獲「連結ing」

金塊球星Nikola Jokic聊《英雄聯盟》！打上路最愛兩角色

哈士奇衝向比7雙指下巴放錯洞 秒變換位置笑噴網：害我看87次

社會熱門新聞

賓士車暴衝！新莊女外送員頭破慘死

竊賊猝逝　被警包圍無抵抗不斷求饒

店員撿到iPhone　他點頭道謝結局慘了

高一學妹遭性侵　崩潰買避孕藥

彰化小姊妹被遭命危　最新病況曝

來台造假被砸蛋掀怒！星國網美淚喊：不知犯法

竹聯信堂逼吃屎虐死老實男　5人收押

服刑父探視「爸爸來了」女兒心律出現反應　

台東2歲女童離奇陳屍水池！檢將解剖追真相

台南正統鹿耳門聖母廟搶春牛引發打群架

3姊弟遇劫命危！台中監獄最速件核准爸爸探視

涉挪10億公款開豪車！台中銀董座、超跑達人羈押

一天2起撿東西害2死！貨車駕駛、女外送員慘死

賓士女秀下限！當街深蹲原因曝

更多熱門

相關新聞

退役英國指揮官到金門學佛！台灣經歷寫成書

退役英國指揮官到金門學佛！台灣經歷寫成書

外來的和尚好唸經！金門最高峰太武山海印寺年前來了一位來自英國的特殊志工，前英國陸軍指揮官馬克•維克斯特地來學佛，不僅自學以西方風格畫佛畫，還將他在台灣寺廟生活一個月的經歷撰寫成書，引起地區民眾熱烈討論，海印寺住持性海法師表示，歡迎馬克來到金門與鄉親結佛緣。

23歲男持刀闖雜貨店　砍傷店員頸部搶1萬元

23歲男持刀闖雜貨店　砍傷店員頸部搶1萬元

提燈大排長龍　男童擁全套多多龍最狂

提燈大排長龍　男童擁全套多多龍最狂

埔榮附設護理之家為住民安排元宵燈籠DIY

埔榮附設護理之家為住民安排元宵燈籠DIY

台南正統鹿耳門聖母廟搶春牛引發打群架

台南正統鹿耳門聖母廟搶春牛引發打群架

關鍵字：

火警雲林北港鎮朝天宮元宵節遶境影音

讀者迴響

熱門新聞

賓士車暴衝！新莊女外送員頭破慘死

作家H質疑陳珮甄「持續聯絡人夫」！

徐佳馨／地主「獅子大開口」已不成威脅　全台拆除潮來了

張學友上海演唱會「假唱」抓包了！沒開口歌聲響遍全場

PEETA葛格突酸前妻：好想拆穿你！　離婚18天爆隱情

已不缺蛋加蛋還要15元！早餐店老闆娘曝原因

塞車無聊檢舉50輛車！她爽領6千獎金

竊賊猝逝　被警包圍無抵抗不斷求饒

好多人生病　醫：這波感冒很嚴重！特別是咳嗽

台員工全家搬去熊本　曝台積電福利

認養會只剩自己沒有家　狗狗泛淚

作家H掀「陳珮甄9罪狀」夜會人夫又裝乖！女方痛發聲

店員撿到iPhone　他點頭道謝結局慘了

女玩卡丁車「長髮纏車輪」扯下頭皮喪命

愛貓突然掰咖了　醫一句讓她超糗

更多

最夯影音

更多
台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起
學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

前NCT成員Lucas劈腿退團「曾想不開」　認當時很不正常：太孤單了

前NCT成員Lucas劈腿退團「曾想不開」　認當時很不正常：太孤單了

肇事伯不識字才沒考駕照！　撞3姊弟自責...到處求神祈禱

肇事伯不識字才沒考駕照！　撞3姊弟自責...到處求神祈禱

名車突衝路邊整排機車　外送員卡車底宣告不治

名車突衝路邊整排機車　外送員卡車底宣告不治

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面