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西螺福興宮與臺灣吧合作推「翠茶燈龍」　首度亮相超吸睛

記者蔡佩旻／雲林報導

再過2天就是元宵節，全台各大宮廟都有元宵節慶祝活動，有300多年歷史的雲林西螺福興宮，香火鼎盛遠近馳名，往年皆有舉辦元宵踩街，讓鄉親在元宵夜提著小提燈跟著西螺媽祖太平媽駕前隊伍逛燈廊，今年特地與「臺灣吧」合作推出「翠茶燈龍」，今（22）日由西螺鎮長廖秋萍帶托兒所師生來祈福並贈與小提燈。

▲元宵節賞花燈猜燈謎，西螺福興宮往年皆有舉辦元宵踩街。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮今年特別與臺灣吧Taiwan Bar合作推出甲辰年元宵限量翠茶燈龍。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮表示，今年特別與臺灣吧Taiwan Bar合作推出甲辰年元宵限量翠茶燈籠，將分送給民眾與西螺鎮立幼兒園的孩童，這次的提燈設計由 翠茶 手持 金光閃閃 瑞氣千條的龍珠，從印有太平媽的圖像後面透出溫暖的光芒，如同太平媽時時照亮著祂的子民、悉心答應每一句聲聲祈禱。

▲元宵節賞花燈猜燈謎，西螺福興宮往年皆有舉辦元宵踩街。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲元宵節賞花燈猜燈謎，西螺福興宮往年皆有舉辦元宵踩街。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮董事長表示，今年欣逢龍年，點燈、祈福的民眾都相當踴躍，將於24日辦理元宵踩街慶太平活動，持發票換提燈做愛心，親自同遊西螺小鎮踩街賞燈廊，廟方準備多精美摸彩品，歡迎全國鄉親同共襄盛舉。

西螺鎮長廖秋萍表示，今年西螺公所與福興宮太平媽祖將在24日聯合舉辦慶元宵活動，當日傍晚17時開始，民眾持兩張統一發票即可到換取一個小提燈，隨即前往延平路、東市場踩街領取摸彩券。另外特別感謝西螺警分局，支持配合轄區文化活動派員當日會協助活動場域周邊參與活動的民眾步行之交通維護安全。

▲元宵節賞花燈猜燈謎，西螺福興宮往年皆有舉辦元宵踩街。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今日西螺鎮長廖秋萍帶托兒所師生來祈福並贈與小提燈。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺警分局長閻百川表示，感謝西螺鎮公所與西螺福興宮在這這傳統又歡樂的元宵節辦理一系列的活動，當日的下午至晚上有提花燈踩街活動，本分局會做好相關的交通管制及疏導，讓鄉親們能快樂安全地參與活動。

▲元宵節賞花燈猜燈謎，西螺福興宮往年皆有舉辦元宵踩街。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺警分局長閻百川表示，活動當日將針對活動區域周遭交通管制及疏導，維護鄉親踩街安全。（圖／記者蔡佩旻攝）

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