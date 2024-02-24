好心提醒「說話小聲點」醉漢拿安全帽猛尻頭　阿北慘送加護病房

▲葉姓男子發酒瘋，將路人老伯毆打到送醫。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名7旬翁，晚間外出運動時遭到陌生醉男毆打，目擊者發現後通報警方，老先生也在119抵達後被送往醫院，至於打人的葉姓醉男，則依重傷害罪嫌和毀損罪嫌被移送偵辦。

網友在臉書社團表示，被打的李先生為人客氣、熱心，每天早、中、晚都會在關西的東安里散步、運動，前幾天晚上，他例行運動時遇到醉漢，被對方無緣無故用安全帽打到重傷，目前人還在加護病房。網友因為看不慣酒醉男隨機打人的做法，所以將醉男在網上曝光。

新竹縣警方證實，22日晚間7時許接獲報案，自大義街一條小巷內有男子遭到毆打，目擊者指出，酒醉男當時疑似要找朋友，不斷大聲呼喊著朋友的名字，老先生上前關心，出言提醒醉男「時間很晚了，聲音小一點」，沒想到醉男突然爆起，隨手抄起安全帽就朝老先生狂毆。

▲▼葉男被警方壓制在地。





警方到現場後先通報119前往救護，並將打人的28歲葉男壓制在地。經查，葉男被老先生勸阻後情緒激動，先舉起路邊撿來的石塊砸向停在路邊的小客車，接著又持安全帽朝74歲李先生毆打。

目前警方已將葉姓男子依重傷害罪和毀損罪逮捕，並移送至新竹地檢署偵辦。

▲有民眾看不下去，將打人的男子公布在網路上。 （圖／翻攝臉書《關西人》）