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移工「3貼」遭攔查！竟對警動粗+掩護酒駕騎士落跑　2人遭判刑

▲3名越南籍移工去年6月共乘電動自行車外出，行經蘆竹區海山路時被員警攔查，其中2人刻意掩護酒駕騎士逃逸攻擊員警成傷。（示意圖／視覺中國CFP）

▲3名越南籍移工去年6月共乘電動自行車外出，行經蘆竹區海山路時被員警攔查，其中2人刻意掩護酒駕騎士逃逸攻擊員警成傷。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

3名越南籍移工去年6月間三貼共乘一輛電動自行車，行經桃園市蘆竹區海山路時，蘆竹分局巡邏員警發現超載，示意停車受檢，看到騎士臉色紅潤疑似酒駕，欲進行酒測時，騎士則趁隙逃逸，員警見狀追逐，2人發生扭打，同夥2名移工也上前攔阻，掩護騎士逃逸，造成員警雙手擦挫傷；桃園地院審結依傷害罪將黃姓、阮姓移工判處有期徒刑2月，得易科罰金，還可上訴。

檢警調查，越南籍黃姓、阮姓移工，去年6月2日晚間與姓名不詳之越南籍移工共乘電動自行車，行經蘆竹區海山路2段、中海巷口時，因違規超載被巡邏之桃園市警局交大蘆竹分隊吳姓員警依法攔查，吳員查出姓名不詳騎士臉色紅潤，經以酒精測定感知棒測試後呈現酒精反應，遂以無線電呼叫同仁攜帶酒測器到場支援，並請騎士出示證件以確認身分。

未料，騎士見狀突然趁隙往後逃逸，吳員見狀緊追在後，過程中騎士不慎跌倒在地，吳員趕上來欲拘捕時，2人發生扭打，一旁的黃姓、阮姓移工見狀，徒手拉扯與環抱吳員身體企圖妨害拘捕騎士，騎士則藉機逃離現場，黃、阮2人以強暴方式妨害吳員執行公務，導致員警雙手有擦挫等傷害，隨後線上支援警力到場，將黃、阮2人依傷害、妨害公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦；桃園地檢署複訊後將黃、阮2人依妨害公務罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，被告黃姓、阮姓移工在偵訊中均否認犯行，辯稱只是想把2人拉開，沒有阻礙警察辦案；法官審酌，被告2人恣意對依法執行職務之員警施以強暴，致使告訴人雙手有擦挫傷害；法官衡量被告2人無犯罪紀錄之素行、否認犯行且尚未與告訴人達成民事上和解、賠償損害，被告2人均係越南籍人士，在我國並無其他刑事犯罪之前案紀錄，法官認為均無依刑法第95條諭知於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境之必要，審結依傷害罪，分別判處有期徒刑2月，得易科罰金，本案還可上訴。

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