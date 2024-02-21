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社會 社會焦點 保障人權

獨／紅牌鴨王殺了新秀！冷血找死者爸同桌喝酒　要他「子債父還」

▲▼ 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中李姓牛郎毆死王姓牛郎，雙方相約在舞廳同大樓一招待所談判。（圖／民眾提供）

地方中心／台中報導

台中市某牛郎店驚傳命案，該店紅牌李男疑似因債務問題，重毆同事王男致死。據了解，李男將王男約出談判當天，也找了王男父親前往該處招待所，疑似欲要求協助償還債務，王父抵達後，見兒子躺在沙發，以為「睡著了」，不知情地坐下跟兇嫌喝酒談判，結果準備離開叫不醒兒子，才發現兒子早已重傷昏迷，趕緊送醫。

知情人士透露，該棟大樓位在台中一處鬧區，舞廳隱身在其中一層樓，大樓內也有住宅、公司行號，同棟低樓層則是另間招待所。

▲▼獨／不爽欠錢不還！牛郎界「李到硯」疑持菸灰缸活活打死店內新秀。（圖／）

▲▼該舞廳設在大樓內，另間招待所在同大樓裡。（圖／地方中心攝、民眾提供）

▲▼ 。（圖／）

今年1月12日，監視器拍下身穿羽絨外套的兇嫌李男要進入招待所，死者王男頭戴鴨舌帽，就站在一旁，雙方入內談判。王男父親同日也接到李男電話前往招待所，進入屋內後，看到兒子趴臥在沙發上，以為兒子在睡覺，還坐下跟李男喝酒談判，未料當他準備帶兒子離開時，才驚覺兒子重傷昏迷，頭部嚴重變形、瘀腫，趕緊通報救護車將人送醫搶救。

警消獲報後，將王男送往距離案發地點直線距離約600公尺的醫院，發現王男有顱內出血、腦腫脹的情況，經多日搶救，仍於同月17日宣告不治，王男年僅22歲。

轄區警方將李男逮捕後，全案依傷害致死罪嫌移送台中地檢署，李目前被收押禁見中。

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