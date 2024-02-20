9年級詐團認贓款被暗槓　猛灌汽水+電擊修理...嫩車手跳山谷逃生

▲新北市林姓少年被詐騙集團吸收做車手，詐團認他侵吞款項，設局將人約出後痛毆並灌下大量汽水，林為逃生選擇跳下山谷。（示意圖／Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北市林姓少年被招募加入以21歲陳姓男子為首的詐騙集團，成第一層「收水」取錢車手，詐團成員疑林「黑吃黑」，設局將林男載至山上痛毆，並強迫其喝下大量汽水，林不堪遭虐，跳山逃生，所幸保住一命。士林地檢署偵結，依詐欺等罪將劉、周、戴、陳、許、龔、蘇共7人起訴。

起訴指出，2021年9月間21歲陳男以「傑尼龜」創設對話工作群組，20至29歲劉男、周男、戴男加入，擔任招募車手、收水角色，21歲許女招募14歲朱姓少年擔任取款車手，17歲林姓少年擔任第一層收水、彭、陳姓少年擔任第二層收水，劉男則擔任車手頭，以詐術對蔡姓民眾詐騙45萬元。

但劉男未收到款項，認林姓少年「黑吃黑」，隨即指示周、陳找魏姓少女設「美人計」誘出林姓少年，林隨即被架上車且雙眼遮住，載往山上逼問款項下落，且逼迫林喝下大量汽水，以破碎酒瓶砸其身，更持瓦斯槍、電擊棒傷害，導致林渾身傷，迫使跳山逃生。

警詢、偵查時，劉男僅認傷害，否認有加重詐欺犯行，並稱是陳男找林姓少年，不是因為詐欺集團，是簽賭糾紛，但其他被告指出，加入詐團收錢，也有目睹林姓少年被毆打跳落山下。

林姓少年證述，被押上車後，期間遭車上的人毆打，在北市某座山換車後，抵達觀景台又被持電擊棒攻擊，被帶到第三座山後，遭猛灌汽水；遭詐騙的蔡姓民眾則指出受騙過程。

檢方根據被告證述、監視器畫面、手機對話等，認劉男等共7人涉犯詐欺取財、組織、妨害自由、傷害等罪，建請法院分論併罰，至於林姓少年移由少年法庭審理。