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獨／數百萬債務惹殺機！「牛郎界李到晛」持菸灰缸打死同店新秀

▲▼獨／不爽欠錢不還！牛郎界「李到硯」疑持菸灰缸活活打死店內新秀。（圖／）

▲台中市一牛郎店1月傳出命案，一名30歲李姓牛郎（中）持菸灰缸毆死王姓牛郎，2人步入招待所談判畫面（右）成王男最後身影。（合成圖／AI生成、民眾提供）

地方中心／台中報導

台中市一牛郎名店驚傳命案！一名年僅22歲、剛入行沒多久的王姓男子，與店內紅牌牛郎李姓男子有4、500萬債務糾紛。今年1月中旬，李男約王男到同大樓招待所談判，雙方疑似談不攏，李男抄起桌上菸灰缸活活將王男打死，王男頭骨嚴重變形、顱內出血，被送醫搶救近一周後仍宣告不治，事後李男遭羈押獲准，地院裁定禁見中。

據了解，該牛郎店隱身在台中一處鬧區大樓裡，由男公關（俗稱牛郎）服侍、招待女性。年約30歲李姓兇嫌是該店紅牌牛郎，年輕時長相俊美、皮膚白皙，一臉無害「小奶狗」模樣，激似飾演韓劇《黑暗榮耀》、《死期將至》的人氣男星李到晛。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼兇嫌李男外貌出眾，與韓星李到晛（上）相似度頗高。該舞廳藏身台中市某大樓裡，無招牌，相當隱密。（圖／翻攝李到晛IG、地方中心攝）

▲▼獨／不爽欠錢不還！牛郎界「李到硯」疑持菸灰缸活活打死店內新秀。（圖／）

知情人士透露，李男入行近10年，在牛郎界小有名氣，人氣頗高的他，吸引不少女客前來消費，李男更被舞廳闆娘收當乾兒子，經濟條件不錯。

至於22歲的死者王男與李男都是同店牛郎，疑似一開始王男僅向李借款幾十萬元左右，雙方簽下本票，孰知利滾利，導致欠債滾成雪球，飆到4、500萬元，王男無力償還巨額債務，引發李男不滿，便相約談判。

▲▼ 。（圖／）

▲▼李、王2人在工作期間認識，雙方有借貸關係，李1月相約王出面談判債務問題。（示意圖／AI生成）

▲▼ 。（圖／）

今年1月李男約王男前往一招待所，要求王男償還債務，雙方疑似一言不合，李持菸灰缸猛毆王男，期間王男父親還被李男找去要求「子債父還」談判，王父發現兒子重傷趕緊送醫，醫院發現情況不對通報警方，整起案件才曝光。

▲▼獨／不爽欠錢不還！牛郎界「李到硯」疑持菸灰缸活活打死店內新秀。（圖／）

▲李男（右）身穿羽絨外套與王男（左）一同進入招待所談判。（圖／民眾提供）

據悉，王男傷勢嚴重，頭遭到重擊，臉部腫脹難以辨認，導致顱內出血、腦腫脹，經搶救數日後，仍於1月下旬宣告不治。兇嫌李男被警方帶回，全案警詢後依傷害致死嫌移送台中地檢署。檢方聲押獲准，目前李羈押禁見中。

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