2歲兒遭虐「手骨折多處黑青」　狠母瞎扯：額頭瘀傷是胎記

▲2歲男童和母親同住4個月疑遭虐待，左手腕出現骨折，全身多處瘀青。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

新北市蕭姓女子去年把年約2歲的男童接回同住，不到4個月時間，男童全身各處出現瘀傷黑青，直到托嬰中心老師發現，男童左手腕骨折疑遭家暴，母親仍不以為意地說，因為手滑不小心害男童在浴室摔傷，甚至狡辯男童額頭上曾出現大於硬幣的瘀青，是天生的胎記，台北地檢署22日依家暴傷害罪起訴。

蕭女2022年和前夫生下男童後離婚，因前夫認為蕭女平常都不太顧孩子，放任孩子哭鬧，不加理會，所以決定把男童送到南部，交給爺爺奶奶代為照顧，2023年1月，蕭女到前夫家把男童接回新北市與男友同住。

孩子的爺爺奶奶捨不得與寶貝孫子分開，經常溝通爭取北上探視，平均1個月偶而見到一面，卻總是會發現孩子的頭部、臉部、四肢、甚至下體兩側，老是有不明原因的瘀青或正在復原的挫傷紅腫，但蕭女對原因總是交代不清，爺爺奶奶也只能心懷不安地把孩子交還給蕭女。

4月間某天，蕭女帶著男童到托嬰中心時，被老師發現男童左手剛接受醫療包紮，男童明顯感到疼痛不舒服，經詢問赫然發現男童手腕有複雜性骨折，馬上通報疑似家暴案件，新北市政府介入調查後，緊急將男童安置，交還由爺爺奶奶照顧。

根據社工查訪發現，男童身上有很明顯大片尿布疹，搭配有疑似不耐搔癢的抓痕，顯然平時也很少更換尿布，不到2歲的男童雖然沒有完整表達能力，但對熟人已有相當感情，見到人會叫，只有看到蕭女的時候不會喊「媽媽」，儘管蕭女會想上前與男童互動，男童的回應也不熱絡。

對於男童傷勢，蕭女並未推託給別人，但也僅簡單解釋，稱之前抱男童進浴室的時候，不小心手滑，害男童跌倒摔傷，至於男童之前被拍下額頭瘀青的傷痕，蕭女則辯稱那是男童生下就有的胎記，但事實上，蕭女口中的胎記，在沒幾個月後就像一般瘀青一樣逐漸淡去消失，檢察官因此不採信蕭女辯詞，依對未成年人犯家暴傷害罪起訴。