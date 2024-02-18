婦過馬路沒人讓！7車遭檢舉「第1輛就是警車」　竹市警道歉了

記者陳凱力／新竹報導

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」分享1段行車紀錄畫面，一名婦人在斑馬線等待過馬路，卻遲遲因為車輛未禮讓而過不了馬路，另一名車主看不過，將畫面分享社群，其中不禮讓的車子還有「交通隊」的巡邏車。

▲新竹一名婦人等待過馬路，連等7輛汽車10輛機車才順利通過。（圖／翻攝YT「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」，下同）



畫面中一名女子推著助行車在斑馬線旁等待過馬路，原po車主率先停下，只是3輛機車卻直接忽視行人直駛而過，後方還跟著「交通隊」的巡邏車，之後還有陸續6台汽車、7輛摩托車通過，直到另一名女騎士注意到婦人，停下車輛，婦人才順利通過。其中，7輛未禮讓的汽機車（包含警車與1輛機車）也因此遭檢舉。

▲警方表示，依法舉發外，對該名同仁也祭出行政處分。

為擺脫行人地獄的惡名，《道路交通管理處罰條例》修法於去年6月30日上路，加重駕駛未停讓行人罰則，甚至「帝王條款」話題也引起兩極討論。網友留言表示，「我是覺得路口還是要設置號誌比較好，對雙方來說都明確，也比較安全跟保障不用在那邊猜」、「警察都帶頭違法的，他一定會說我在執勤中」、「這種就是建議公布車號直接抓來處理」、「行人一點都不醒目 ，這個路口成了行車地獄，超級大陷阱」、「繞不繞過去乾你屁事，你快點轉好不好」、「堵在那從三小，要轉彎又不轉對向以沒車，駕照麻煩燒掉別上路」。

對此，新竹市警方也表示，該案發生在今年的1月26日，駕駛巡邏車的同仁當時要前往中華路處理車禍事故，疏於注意有行人站在行穿線等待過馬路，除了依法舉發外，對該名同仁也祭出行政處分，同時對造成社會觀感不佳表達歉意，將持續要求同仁遵守交通法規，確保交通安全。