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「再見了～鴨」 向小鴨說再見！高雄燈會倒數2天　高市府邀大家到港灣say goodbye

▲▼高雄,黃色小鴨,燈會,觀光,旅遊。（圖／高雄市政府觀光局提供）

▲2/25下午四點半於礁群前廣場有小鴨歡送趴活動。

圖、文／高雄市政府觀光局提供

黃色小鴨迄今累計超過800萬遊客參觀，「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」高雄燈會活動也進入尾聲，活動倒數2天。高雄市長陳其邁為感謝小鴨陪伴高雄近30天，今（23）日特別公布歡送彩蛋，於2/25下午4點30分至6點10分於珊瑚礁群及18號碼頭辦理「小鴨歡送趴」。觀光局表示，小鴨將以遊港方式跟大家說再見，於珊瑚礁群出發，最後到高雄港旅運中心旁18號碼頭，長達卅天、愛河灣的小鴨展示也在夕陽餘暉的音樂會中畫上句點，當（25）日晚上將不再有夜間小鴨展示。歡送過程最佳拍攝地點有珊瑚礁群、音浪塔前、鯨魚堤岸及16-18號碼頭。無法前來一起參與的民眾，可透過市長臉書、高雄旅遊網等社群平台同步線上觀看。

陳其邁表示，為在2月25日冬日遊樂園閉幕時歡送小鴨，特別邀請新古典室內交響樂團於珊瑚礁群擔任小鴨返航啟程的樂團，同時也邀請高雄市苓雅區中正國小、左營區福山國小帶來多首動人歌曲，包括《Die Fledermaus》、《戀》、《你是我的家》和《my own superhero》等歌曲，並由曾獲選為聲協新秀以及兩廳院歌劇工作坊成員的方偉臣老師領唱《time to say good bye》，讓小鴨在揚聲祝福中譜下高雄的最終章，歡迎市民朋友一同到場歡送小鴨。

▲▼高雄,黃色小鴨,燈會,觀光,旅遊。（圖／高雄市政府觀光局提供）

▲兩隻黃色小鴨2/25傍晚返回18號碼頭，在音樂會中和民眾說再見。

觀光局長高閔琳說，黃色小鴨超萌魅力無法擋，日前小鴨被強風吹皺吹扁的各種畫面也引起熱烈討論，許多網友不約而同製作kuso梗圖，現場民眾也紛紛表示能夠拍到不同形象的小鴨十分幸運。自1月27日開幕至今，每日吸引超過20萬人次到場觀賞小鴨，目前已累計超過800萬遊客參觀，也掀起一波「小鴨經濟熱潮」。為讓民眾能夠有個不一樣的小鴨歡送會，特別規劃小鴨遊港歡送趴。高閔琳說明，黃色小鴨將於25日當天下午4點30分，於珊瑚礁群由新古典室內交響樂團演奏歌曲為小鴨啟航伴奏，下午5點啟航往16-18號碼頭出發（小鴨遊港位置可參考圖卡資訊），最後回到18號碼頭（高雄港旅運中心旁），並由高雄市學生代表民眾，高唱time to say good bye與小鴨說再見。

▲▼高雄,黃色小鴨,燈會,觀光,旅遊。（圖／高雄市政府觀光局提供）

▲▼展期倒數2天，請民眾把握機會與小鴨拍照留念；小鴨歡送趴路線圖卡如下。

▲▼高雄,黃色小鴨,燈會,觀光,旅遊。（圖／高雄市政府觀光局提供）

觀光局溫馨提醒，屆時無法到來參與的民眾，可至社群平台（陳其邁Chen Chi-Mai、高雄市政府Kaohsiung City Government 、高雄旅遊網）、Youtube（高雄市政府）觀看直播。25日兩隻小鴨將於下午6點10分回到18號碼頭，當日晚上愛河灣（真愛碼頭及光榮碼頭）將不再有夜間小鴨展示，請民眾把握最後參觀與拍照留念的機會。另設置在愛河風景區河西路設置黃阿瑪及OPEN家族等裝置藝術區，及16-18號碼頭樂園、市集、療癒森林作品及地景裝置則配合展至25日晚上9點止。有關「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」更多資訊，請至「高雄旅遊網」官網、臉書及IG查詢。

▲▼高雄,黃色小鴨,燈會,觀光,旅遊。（圖／高雄市政府觀光局提供）

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關鍵字：

高雄黃色小鴨燈會觀光旅遊

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