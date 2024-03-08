花東部落「海派玩家」2人就成團　12條主題路線任你遊

▲▼「海派玩家」12條主題路線包括「部落生活技能」、「部落文化故事」體驗不斷「 1」。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

東部海岸國家風景區管理處攜手東海岸各部落，2024年共同推出花東部落旅遊新首選「海派玩家」+1就出發體驗活動，將於3月8日正式開賣。該活動突破以往部落旅遊需湊足一定人數才能成行的限制，只要「2人即成團」，成為全台史上最低門檻的常態部落旅遊，讓更多民眾能輕鬆走進部落，用全新的視角認識台灣原民文化。

「海派玩家」匯聚了台11線沿線各部落的各種獨特體驗活動，計有12條精心設計的主題旅遊路線。如嚮往戶外冒險的朋友，有水璉、高山、重安部落的山林探險，石梯坪、靜浦、長濱的海邊生活體驗；喜好手作療癒的朋友，有復興部落的藍染、貓公部落的編織、比西里岸的小羊彩繪及都蘭部落的樹皮創作等；熱愛美食的朋友，可以享受每個部落的獨家料理或到豐富部落享受一杯香味噗鼻的炭烤咖啡，再來個奇美部落放鬆身心靈的藥草足浴。都可以在「海派玩家」12條主題路線中挑選喜愛及適合自己的旅程，讓「部落生活技能」、「部落文化故事」體驗不斷「+1」，以及與旅伴共遊的一切美好回憶也通通「+1」。

東管處表示「海派玩家」突破了過去部落旅遊需要達到一定人數才能開團的限制，這是東管處與部落夥伴及旅遊業者經過不斷的討論所提出的創新產品，期望各部落共同整合並解決周間散客無法體驗部落遊程的問題，用+1的力量彙整成團，讓部落遊程不只有周末假日，周間也能體驗。



「海派玩家」12條主題路線自3月8日起正式開賣，將於4月至10月期間，每週一至週五天天開團。報名參加「海派玩家」活動的朋友們，不僅可享有限定期間100位名額的早鳥優惠以及4月開團限定禮品，還可以獲得超過30家合作民宿、餐廳的專屬優惠，讓您的旅行更加物超所值。請關注「一烈！海派過生活」的臉書粉絲專頁、Instagram官方帳號、Line官方帳號以及官方網站，以獲取最即時的詳細資訊。

12條主題旅遊路線：

1. 海派獵人玩家：學習水璉部落獵人技能。

2. 海派療癒玩家：走進高山森林基地，用山林療癒自己。

3. 海派藍草玩家：到復興部落學藍染，走進植物染的世界。

4. 海派編織玩家：跟著貓公部落一起用輪傘草做編織。

5. 海派咖啡玩家：咖啡控天堂豐富部落！直火烘烤的咖啡就是要配山海美景。

6. 海派藥草玩家：最Chill就是奇美部落，藥草足浴泡起來。

7. 海派河口玩家：來靜浦部落划膠筏，秀姑巒溪必備技能必須學。

8. 海派潮間帶玩家：依浪帶你認識隱藏在潮間帶的阿美族冰箱。（石梯坪）

9. 海派浪花玩家：孩子們看過來！三個男人帶你浪花裡尋寶。（長光部落）

10. 海派藝術玩家：來比西里岸來趟悠哉休閒的藝術小旅行。

11. 海派野溪玩家：重安部落首度登場，帶你走進都威溪山林。

12. 海派樹皮玩家：都蘭部落米麻岸帶你敲樹皮解放壓力。

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