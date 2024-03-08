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出國「機票vs.住宿」錢要花在哪？兩派戰翻：選錯整趟都毀了

▲▼桃園機場農曆新年出國人潮。（圖／記者謝盛帆攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者謝盛帆攝）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人認為出國玩CP值比較高，不過機票加上住宿仍是不小的花費，該如何抉擇呢？一名女網友透露，最近準備和男友出國旅遊，不過因為是長途飛機，所以她不想搭廉航，男友卻認為在飛機上時間短，應該把錢花在住宿，讓她很傷腦筋，不知道該如何選？文章曝光後掀起兩派論戰。

原PO在Dcard發文表示，最近和男友安排出國，因為算是飛長途航班，加上她很容易暈機，所以不願意搭廉航；男友則認為2人在飛機上待不到10小時，寧願把錢花在住宿上面，覺得可以住好一點的飯店，由於無法討論出完美方案，她只好PO文想問「機票vs.住宿，你願意把錢花在哪？」

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文章曝光後，有人力挺原PO，「如果硬要選的話，我選機票，飛長途如果搭機不舒服我無法接受…上次飛歐洲我就覺得到了也沒什麼心情玩，只想進飯店躺著休息」、「長途我選機票」、「天哪快10小時，上次飛曼谷4小時我都快受不了了，超後悔買廉航」、「只要不是商務艙等級，會暈機的搭傳統航空也會暈機，上次搭長榮去歐洲，經濟艙位置窄又擠忍耐12個小時不吐出來，我旁邊的人已吐」。

▲▼搭飛機,經濟艙,飛機。（圖／記者朱祖儀攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者朱祖儀攝）

但也有網友指出，「我選住宿耶，住到那種行李箱不能全開的小空間房間，對我來說真的比坐小飛機痛苦多了」、「我會優先選住宿欸…我們家真的沒辦法接受膠囊以及二星以下的飯店」、「我選住宿，可能因為我沒有暈機過，十小時睡一覺就過去了，錢花在機票，是好幾個晚上都睡得很糟欸」、「暈機吃藥不會好一點嗎？如果是只差幾千塊倒不一定要坐廉航。但我應該也會選住宿好一點的，畢竟待的時間還是長一點」、「選擇住宿，住宿是好幾天的事，如果住不好整趟都毀了」。

還有人建議，「1.座位分開坐，你可自費選位 2.飛不同航班，當地機場集合，反正他認為『我們才在飛機上待不到10小時』，所以可以不用連飛行時間都要黏在一起啊」、「乾脆多存一點錢等經濟許可兩邊都升級這樣呢？」、「暈機基本上跟廉不廉航沒有關係，機型反而比較有差異」、「我會選擇把錢花在女朋友身上，如果出國還會吵架的話，未來的路可能走不長遠」、「你花錢幫他升級機票，他花錢讓你們可以住好一點，不就解決了」。

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