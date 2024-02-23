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外帶大披薩188元！達美樂超狂下殺29折　6口味期間限定優惠

▲▼達美樂外帶大披薩188元。（圖／業者提供）

▲達美樂「2024粉絲大回饋」超狂下殺，外帶大披薩只要188元。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

達美樂啟動「粉絲大回饋」，祭出超狂下殺！外帶大披薩一個只要188元，等於最多29折，共有6種口味可選，而且不分平日、假日都可享優惠，全台190家門市即日起至3月17日限定開賣！

台灣達美樂「2024粉絲大回饋」活動，祭出外帶大披薩只要188元，共有6種口味可選，包括人氣的2款夏威夷披薩（超級夏威夷、夏威夷）、2款蔬食/素食披薩（白醬彩蔬、青花彩蔬）、還有經典的加州BBQ雞肉、達美樂獨家超值四喜披薩。活動期間，還加碼4款配料「火腿、鳳梨、蝦仁、蘑菇」加量一份半價只要35元（原價70元），點任何口味大披薩都可加購。

▲▼達美樂外帶大披薩188元。（圖／業者提供）

▲達美樂即日起至3月17日，外帶大披薩188元。（圖／業者提供）

達美樂行銷公關表示，全球達美樂各市場，最受消費者歡迎的就是粉絲回饋活動，透過不定期不同形式的優惠舉辦，讓更多消費者有機會體驗達美樂的產品跟服務，是一個維繫顧客關係的有效方案。

188元下殺優惠，也可透過達美樂官網/APP點購；同步追蹤達美樂IG，並標記3個好友，還有機會抽中免費「超級夏威夷披薩」共30名，價值648元。

▲拿坡里即日起至3月6日，也祭出兩大限時優惠。

除次之外，拿坡里即日起至3月6日也祭出兩大限時優惠，包括「大披薩+6塊雞塊下殺7折吃」，特價只要499元，外帶、內用皆享折扣，大披薩更開放口味任選，炸雞還能整桶換成烤雞，於全台126家「拿坡里披薩·炸雞專賣店」限定開賣。期間再加碼於12間拿坡里炸雞專賣店推出「6塊炸雞桶最低62折起」優惠，凡買1桶6塊炸雞特價228元、2桶6塊炸雞則只要428元。

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