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全聯草莓季「8款新品」開賣！奶蓋蛋糕、草莓肉鬆麵包必嚐鮮

▲▼全聯、大潤發草莓季。（圖／業者提供）

▲全聯草莓季推出8款新品，甜點、麵包都有限定款，2/23～3/21開賣。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

草莓控要暴動了！全聯福利中心2/23～3/21草莓季推出8款新品，像是We Sweet甜點「草莓奶蓋蛋糕」、「草莓醬鬆餅」、「草莓雙餡半月燒」等；還有READ BREAD推出「草莓肉鬆麵包」、「草莓奶酥棒」等，讓大人小孩都能擁抱粉嫩氣息，期間限定開賣。

▲▼全聯、大潤發草莓季。（圖／業者提供）

▲全聯草莓季8款新品，滿足草莓控。（圖／業者提供）

●全聯We Sweet草莓甜點

全聯甜點品牌We Sweet 推出全新草莓甜點，CP值超高，其中「草莓雙層起司蛋糕」以草莓巴斯克與馬斯卡邦慕斯，多道工法組合，搭配卡士達牛奶慕斯，起司、草莓的多重口味，特價99元。

▼「草莓雙層起司蛋糕」以多道工法製作。（圖／業者提供）

▲▼全聯、大潤發草莓季。（圖／業者提供）

「草莓奶蓋蛋糕」將乳酪舒芙蕾淋上草莓奶蓋，像為蛋糕蓋上一層鬆軟的草莓奶蓋被，當它消融在舌面上，也同步感受輕盈莓果質地，特價119元。而冷凍甜點「草莓Q心泡芙」，將泡芙外型直接變成一顆草莓，有著草莓外觀的泡芙皮搭配草莓慕斯、草莓醬，加上雙重內餡，視覺與味覺充滿草莓粉紅泡泡，售價169元。

▲▼全聯、大潤發草莓季。（圖／業者提供）

▲▼「草莓奶蓋蛋糕」、「草莓Q心泡芙」視覺與味覺享受一次滿足。（圖／業者提供）

▲▼全聯、大潤發草莓季。（圖／業者提供）

還有帶著可愛彎角的「草莓雙餡半月燒」，融合日本技術提升餅皮的柔軟度，介於蛋糕與鬆餅之間的口感，濕潤細膩，填入香甜草莓果醬和滑順生乳餡，雙餡風味令人淪陷，特價69元。

▲▼全聯、大潤發草莓季。（圖／業者提供）

▲▼「草莓雙餡半月燒」、「草莓醬鬆餅」也是草莓控必嚐甜點。（圖／業者提供）

▲▼全聯、大潤發草莓季。（圖／業者提供）

●草莓麵包新品

而READ BREAD閱讀麵包，也推出2款新品滿足草莓控，包括草莓風味菲律賓麵包搭配台式奶酥餡的「草莓奶酥棒」，長條捲餡適口性佳，只要35元。

▼「草莓奶酥棒」由草莓風味菲律賓麵包搭配台式奶酥餡。（圖／業者提供）

▲▼全聯、大潤發草莓季。（圖／業者提供）

還有看似組合衝突的「草莓肉鬆麵包」，裹上海苔肉鬆的麵包夾入草莓果醬，鹹甜交織的創意吃法，讓草莓麵包一點都不無聊。全聯草莓季總共8款新品，預計可創造超過6000萬元銷售額，帶動相關業績成長1成。

▼「草莓肉鬆麵包」鹹甜創意吃法超驚艷。（圖／業者提供）

▲▼全聯、大潤發草莓季。（圖／業者提供）

●草莓季粉紅零食

除了草莓甜點麵包，全聯草莓季也推出粉紅系新品零食，2/23~3/7部分品項祭出「第2件優惠」，微酸草莓尬上苦甜焦糖「森永牛奶糖-濃厚焦糖草莓」單包39元，第2件5折，平均每包只要29元；「KitKat奇巧威化巧克力-草莓可可布朗尼」則是主打大人系風味，草莓搭配巧克力和清香萊姆酒，經典酥脆威化每包特價129元。針對啤酒控，也有新品「SUNMAI金色三麥莓酒教主調啤500ml」，以獨特冷萃取技術，保留草莓飽滿滋味，每罐特價79元，享受充滿粉紅泡泡的微滋味。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▲▼全聯、大潤發草莓季。（圖／業者提供）

▲草莓季也有多款粉紅系新品零食。（圖／業者提供）

●大潤發草莓季多款新品

大潤發也在2/23~3月底，推出多款吸睛的草莓甜品，包括春季「草莓果子燒」可愛的草莓造型，超級吸睛，內餡滿滿的草莓醬，一口咬下甜甜的香氣就湧入在舌尖，特價145元/盒。

▲▼大潤發草莓季新品。（圖／業者提供）

▲大潤發「草莓果子燒」造型可愛又吸睛。（圖／業者提供）

還有季節限定的「草莓乳酪吐司」，鬆軟的麵包體搭配乳酪和草莓醬，口感層次豐富；而「草莓乳酪餐包」鬆軟的麵包體，再加上風味濃郁的乳酪及草莓，粉粉嫩嫩的外型讓人食指大動，是不可錯過的新品。若不想要太甜，推薦來顆「草莓大福」，整顆的大湖新鮮草莓，結合低糖紅豆餡搭配麻糬Q軟化口，特價160元/盒。

▲▼大潤發草莓季新品。（圖／業者提供）

▲▼「草莓乳酪吐司」、「草莓乳酪餐包」粉嫩外型讓人食指大動。（圖／業者提供）

▲▼大潤發草莓季新品。（圖／業者提供）

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