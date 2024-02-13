影片瘋傳！　日達美樂員工「挖鼻屎抹麵團」引熱議

記者張靖榕／綜合報導

日本達美樂披薩一名員工疑似因工作到凌晨2時，和同事惡搞把鼻屎混進麵團裡面，並將影片PO上網，立刻引起廣大爭議。公司方12日晚間緊急表示，該店即日起停止營業。

▲日本達美樂員工惡搞麵團。（圖／翻攝X）



綜合外電報導，該家披薩店位於兵庫縣尼崎店，打工人員於12日凌晨2時在店內拍攝。當時身穿達美樂制服的打工人員正在揉麵團，被問到「現在幾點了」，他回答「已經2點了」，接著被問「那麼呢」，他隨即做出挖鼻孔將鼻屎戳進麵團裡的動作。不過仔細一看，該員工用食指挖鼻孔，再用中指假裝抹在麵團上，似乎只是開開玩笑，卻沒想到惹出大風波。

影片上傳後立刻引發社群網路熱議，日本達美樂披薩公司緊急出面滅火，指出影片中的麵團是處於發酵前的階段，該階段完成後會需進行24小時發酵。公司已確認該麵團沒有被使用，而且立刻丟棄。

達美樂尼崎店12日暫停營業，公司將採取法律行動，並對員工進行紀律處分。