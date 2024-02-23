超商拿鐵買20送20、民生用品買1送1！全台通路下殺優惠懶人包

▲超市量販、超商陸續祭出優惠。（圖／業者提供）



生活中心／綜合報導

開工辛苦了一周，各大量販超市、超商陸續祭出省錢優惠，針對開工所需的咖啡、家庭大量消耗的民生用品都有優惠！像是全聯cama浸泡式咖啡買1送1、超商拿鐵買20杯送20杯，量販也祭出白米、早餐穀片買1送1等。《ETtoday新聞雲》精選整理各通路優惠品項，幫消費者省荷包。

▲萊爾富特濃拿鐵「買20送20」。（圖／萊爾富提供）



●大潤發

◎金牌一條根精油/金門青草霜 100g/罐

優惠：促銷價198元，買1送1，平均每件99元

期限：2月23日～3月7日

◎台東地區農會 台東芋香米 1.5公斤/包

優惠：原價250元，買1送1，平均每件125元

期限：2月23日～3月7日

●家樂福

◎韓國不倒翁蔥燒牛肉風味碗麵104克x6包

優惠：280元買1送1

期限：即起～2月28日

◎家樂福爽暢飲氣泡水（原味／ULTRA）500mlx24瓶

優惠：432元買1送1

期限：即起～2月28日

●愛買

◎桂格燕麥片系列700g～800g

優惠：特價119元，任選2罐229元

期限：即起～2月29日

◎中興米頂級壽司米1.5kg

優惠：198元買1送1，平均每包99元

期限：即起～2月29日

▲好市多肉類特價。（圖／記者林育綾攝）

●好市多

◎卜峰台灣去骨清雞腿真空包

優惠：原價235元／kg，特價205元／kg，現省30元／kg

期限：即起～2月25日

◎名廚美饌冷凍香滷牛肉乾拌麵

優惠：原價649元，特價519元，現省130元

期限：即起～2月25日

●全聯

◎cama冷熱萃 浸泡式咖啡 中焙蔗香茶韻 10gx8入/袋

優惠：單袋特價198元，買1送1，平均一袋99元

期限：2月23日～3月7日

◎家樂氏纖穀脆 超級莓果/豐富堅果/嚴選果實 300~330/袋

優惠：單袋220元，買1送1，平均一袋110元

期限：2月23日～3月7日

▲美廉社熱門商品優惠。（圖／業者提供）



●美廉社

◎心樸鮮乳(1,858ml)

優惠：84折，特價159元

期限：即起～3月19日

◎Simple Life超柔抽取式衛生紙加量版（100抽12包）

優惠：85折，特價119元

期限：即起～3月19日

●7-11

◎指定咖啡飲品組合222元（OPENPOINT行動隨時取限定）

優惠：CITY大杯燕麥拿鐵／燕麥奶茶任5杯、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶6杯、GODIVA迦納熱巧克力3杯、To b. by agnès b.經典冰可可3杯

期限：即起～3月5日

▲7-11指定飲品組合222元。（圖／7-11提供）

●萊爾富

◎指定咖啡飲品（門市與Hi-Life VIP APP整買零取皆有）

優惠：Hi Café大杯特濃美式／特濃拿鐵可享「同品項買20送20」

期限：即起～2月28日

●全家

◎夯番薯

優惠：第2件2折

期限：即起～4月2日

●OK mart

◎阿華田聯名系列優惠

優惠：阿華田摩卡拿鐵／經典阿華田享單杯7折

期限：即起～3月3日

◎龍來福到好OK主題活動

優惠：百項零食／飲料／火鍋料商品享第2件6折起

期限：即起～3月3日