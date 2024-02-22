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肯德基新推頂級海陸堡！秘製魚子醬+炸雞、蝦排　咬下有嗶啵口感

▲▼肯德基頂級海陸堡新品「黃金魚子海陸Q蝦堡」。（圖／業者提供）

▲肯德基推出頂級海陸堡新品「黃金魚子海陸Q蝦堡」。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

肯德基去年主打「肯德基爺爺下海」，帶來「夏威夷海洋Q蝦堡」大獲好評；今年再次推出頂級海陸堡新品「黃金魚子海陸Q蝦堡」，結合海陸黃金比例鐵三角，包括現炸咔啦雞腿排、Q彈黃金蝦排，搭配秘製黃金魚子醬，咬下去嗶嗶啵啵的口感，引爆味蕾，將於2/27全台限定販售。

▲▼肯德基頂級海陸堡新品「黃金魚子海陸Q蝦堡」。（圖／業者提供）

▲肯德基海陸堡系列推出頂級新品「黃金魚子海陸Q蝦堡」，結合海陸黃金比例鐵三角。（圖／業者提供）

肯德基海陸堡系列推出頂級新品「黃金魚子海陸Q蝦堡」，結合海陸黃金比例鐵三角，包括使用100%原塊雞腿肉，新鮮現炸、肉質厚實豐滿的「咔啦雞腿排」，還有鮮美咔滋的「Q彈黃金蝦排」，搭配爺爺秘製的「特調黃金魚子醬」，濃郁不膩，大口咬下可感受嗶嗶啵啵食感，再添趣味。

▲▼肯德基頂級海陸堡新品「黃金魚子海陸Q蝦堡」。（圖／業者提供）

▲同步推出全新「莫札瑞拉起司球」。（圖／業者提供）

同步推出全新「莫札瑞拉起司球」，金黃香酥Q軟外皮，包裹金黃濃郁的莫札瑞拉起司，咬下瞬間享受Q彈與爆餡香濃起司的滋味，趁熱吃還會牽絲，是起司控必吃的美食，單點售價59元。

「黃金魚子海陸Q蝦堡」2/27 起全台限量販售，XL餐售價258元，內有「黃金魚子海陸Q蝦堡x1+咔啦脆雞x1+脆薯(中)x1+原味蛋撻x1+可樂(中)x1」。若還想嚐「莫札瑞拉起司球」，可選擇黃金魚子海陸Q蝦堡起司特餐，售價199元，餐點內容有「黃金魚子海陸Q蝦堡x1+莫札瑞拉起司球x1+可樂(中)x1」。消費者用PK雙饗卡APP，還能天天抽「買1送1」，下單再抽純金黃金元寶，買「黃金魚子海陸Q蝦堡」再享最高2.5%回饋。

▲▼達美樂優惠。（圖／業者提供）

▲達美樂即日起至3月3日，兩顆大披薩只要555元。（圖／業者提供）

除此之外，達美樂即日起至3月3日，兩顆大披薩只要555元，可選擇經典及招牌系列口味，共有15種可選，外送只要再加50元就可享用美食。同步可加購「個人黑糖珍珠披薩」一個只要99元！

▲▼達美樂優惠。（圖／業者提供）

▲同步可加購「個人黑糖珍珠披薩」一個只要99元。（圖／業者提供）

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