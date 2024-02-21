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速食沒200吃不飽！他怨「何時變高消費？」釣出高CP值點法：飽到吐

▲現代人愛吃速食，但價格往往令人卻步。（圖／達志／示意圖）（圖／達志／示意圖）

▲現代人愛吃速食，但價格往往令人卻步。（圖／達志／示意圖）

網搜小組／閔文昱報導

台灣的速食業蓬勃發展，以連鎖店來說就有麥當勞、肯德基、摩斯等速食廠商，不過近年通膨及原物料上漲，許多業者陸續調整價格，讓消費者相當有感。對此，有網友就感嘆，現在隨便吃個速食餐就要200元，且還不一定吃得飽，求問可以吃很飽又很爽的高CP值點法。貼文一出，釣出不少內行給出專業建議。

「大家會覺得最近速食真的不便宜嗎？」一名網友在Dcard發文抱怨，現在不管是漢堡、炸雞，隨便吃個一餐就要快200元，若是叫外送的話價錢還會更高，且貴就算了還不一定吃得飽，必須選個可樂把自己撐飽。

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對此，原PO心累感嘆「什麼時候吃速食好像變成一個高消費，偶爾就是想要爽一把，怎麼這麼難？」另外他也求問，在薪水還沒漲的情況下，「大家有什麼推薦的點法嗎？可以吃很飽又很爽的那種」。

貼文一出，馬上釣出不少內行人解答，「麥當勞1+1還不錯呀」、「我現在漢堡、雞塊都改吃早餐店的比較便宜，還有幫助消化的奶茶」、「先吃一碗陽春麵，再吃速食」、「肯德基都有優惠券很佛呀」、「吃不起可以改吃鹹酥雞」、「速食店一定要用優惠券啦，肯德基很多優惠碼，漢堡王用蝦皮電子券也是常態特價，不像麥當勞大部分優惠是限量的」。

其中，最多網友推薦「披薩」，並表示「推薦一個最肥宅的吃法，買必勝客199就有一個大披薩，一個人可以當兩餐，吃一餐不到一百，舒服」、「大比薩cp值一直是速食裡最頂的吧，一餐吃不完拿去烤箱烤個三分鐘，跟新買的87趴像」、「披薩澱粉含量應該算最高的，199保證可以餵飽兩個人」、「要吃飽的披薩可以吃最飽吧，很多澱粉+很多料，再配一個茶或可樂，根本飽到吐」。

▼披薩不僅風靡歐美地區，在台灣也相當受到歡迎。（示意圖／資料照）

▲披薩,示意圖（圖／資料照）

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